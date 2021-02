Pixar: Alvy Ray Smith, co-fondatore dello studio, ospite dell'evento VFXRio Live

L'evento VFXRio Live avrà come ospite speciale Alvy Ray Smith, co-fondatore della Pixar, in occasione di un panel in streaming che si svolgerà nella giornata di domenica 7 febbraio.

L'appuntamento dedicato alla computer grafica permetterà di scoprire i dettagli relativi all'autobiografia dell'esperto e di assistere alla presentazione di uno spettacolare video realizzato da Matteo Moriconi e Rodrigo Hurtado.

Dalle 19 (ora italiana) sarà possibile assistere in streaming, gratuitamente e con traduzione simultanea in inglese, al panel con protagonista Alvy Ray Smith, co-fondatore di Pixar nel 1986 insieme a Edwin Catmull e John Lasseter. L'esperto presenterà il suo libro A Biography of the Pixel, pubblicato da MIT Press.

Matteo Moriconi, ideatore dell'evento e presidente dell'Associazione Brasiliana di Effetti Visivi, ha commentato: "Siamo onorati della partecipazione di Alvy Ray Smith al nostro evento. Il nostro compito è far sì che le nuove tecnologie, mentre acquistano un legame sempre più forte con le nostre vite e i nostri corpi, diventino parte di una narrazione sempre più umana. Il contributo di Alvy Ray Smith a questa narrazione e il suo personale punto di vista sono fondamentali per la nostra comprensione delle nuove tecnologie in questa era digitale".

Moriconi ha inoltre collaborato con Rodrigo Hurtado di Xcave Studios, per realizzare lo spettacolare video di promozione dell'appuntamento VFXRio Live, l'evento dedicato alle tecnologie audiovisive arrivato all'ottava edizione.

Il filmato è realizzato con la tecnologia Unreal Engine e si ispira alle opere di Moebius e Joseph Campbell, accompagnando gli spettatori in un viaggio con destinazione Rio de Janeiro.

Moriconi ha sottolineato: "Il video riflette molto bene il concept alla base di VFXRio, ovvero individuare, discutere e promuovere le tecnologie audiovisive. Nel film, il protagonista scopre il suo ruolo attraverso una serie di eventi in movimento che rivelano la verità in merito alle sue origini e alla sua vera natura; questo viaggio porta equilibrio e speranza al mondo attraverso la tecnologia. Siamo onorati di poter lavorare per questo video con Rodrigo Hurtado e Marcelo Baldin di Wolfgang, due dei più importanti professionisti dell'industria".