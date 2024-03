Pitch Perfect, Rebel Wilson:'Ho conosciuto l'amore grazie ad una tennista'

Nella sua autobiografia la star di Pitch Perfect Rebel Wilson ha approfondito alcuni aspetti della propria storia personale, svelando di aver conosciuto l'amore grazie ad una famosa giocatrice di tennis.

Cheerleader per sempre: Rebel Wilson in un momento del film

Nel suo libro, Rebel Rising, l'attrice ha spiegato l'importanza di quella storia d'amore:"La descrivo come l'apertura del mio cuore. Come se potessi aprire una nuova lattina di palline da tennis: è quello che ha fatto a me. Quando vedevo la gente scrivere canzoni d'amore o poesie sull'amore pensavo 'Oh, è bello' ma non credo di averlo mai capito fino a quando non ho provato la stessa cosa per una persona".

La polemica con Sacha Baron Cohen

Rebel Wilson non ha svelato il nome della tennista ma l'attrice è nota per la sua passione per lo sport e il tennis nello specifico, venendo avvistata spesso tra il pubblico nelle partite internazionali maggiormente importanti.

Il libro di Rebel Wilson ha fatto parecchio discutere perché l'attrice nel libro ha accusato Sacha Baron Cohen per averle chiesto di infilarle un dito nel sedere durante le riprese di Grimsby - Attenti a quell'altro. Baron Cohen, attraverso il proprio portavoce, ha smentito le affermazioni di Wilson contenute nel libro.