Il listino PiperFilm per il 2026: da Pierfrancesco Favino in coppia con Silvio Orlando a Mark Ruffalo

Il listino Piper per la seconda metà del 2026 si rivela essere ricco di grandi nomi e storie del cinema italiano e internazionale.

Piper Film ha svelato a Ciné 2026 la sua ricchissima line-up cinematografica di titoli per la seconda metà dell'anno e alcune attese anticipazioni future. Il distributore schiera una squadra di registi e attori straordinari, muovendosi con disinvoltura tra commedia d'autore, drammi intensi e prestigiosi adattamenti.

Un autunno di grandi nomi per Piper

Ad aprire la stagione della seconda metà dell'anno troviamo Ketticè, l'opera di Giovanni Tortorici che porta sullo schermo una protagonista d'eccezione come Monica Bellucci affiancata da Rachele Testagrossa e Salvatore Gallina. Spazio poi alla fantascienza intima con FOA - C'era una volta il futuro per la regia di Margherita Ferrari.

Presenti anche due grandi maestri della commedia e del dramma nostrano. Da un lato Giovanni Veronesi dirige Dio ride, riunendo una coppia incredibile composta da Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando; dall'altro, Riccardo Milani firma Salute!, portando al cinema Antonio Albanese e Virginia Raffaele in un irresistibile racconto corale.

Le Anticipazioni: Saviano, Mattia Torre e star internazionali

Ma le sorprese non finiscono qui. C'è infatti grandissima attesa per Super Santos di Ciro Visco, adattamento cinematografico tratto dall'opera letteraria "Cuore Puro" di Roberto Saviano, con Francesco Di Leva e Antonia Truppo. Geppi Cucciari torna invece protagonista in Perfetta, trasposizione diretta da Paolo Zucca.

Il Listino Piper