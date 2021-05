Pio e Amedeo tornano con Il meglio di Felicissima Sera, stasera su Canale 5

Pio e Amedeo tornano in TV e lo fanno stasera su Canale 5, alle 21:45, con Il meglio di Felicissima Sera, una puntata che raccoglie i momenti più divertenti delle tre serate condotte dal duo comico.

A una settimana dalla puntata delle polemiche, quella in cui i due comici pugliesi si erano esibiti nel monologo contro il politicamente corretto, che ha letteralmente diviso in due l'opinione pubblica (e anche la politica), torna dunque il varietà che tanto successo ha avuto nelle passate tre settimane, nel venerdì sera di Canale 5, quando ha puntualmente sempre battuto la concorrenza delle altre reti.

E la domanda è naturalmente una sola: Mediaset, nel preparare il "best of", avrà inserito anche il discorso della discordia (che potete intanto riascoltare, o ascoltare per la prima volta, in questa clip)?

Felicissima Sera è anche digital. Su Mediaset Play Infinity (sito, app, smart tv) è possibile vedere per intero tutte le puntate e rivedere i momenti più divertenti. I profili Facebook, Instagram e Twitter di Felicissima Sera, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con gif, meme e video esclusivi di backstage. L'hashtag ufficiale è #FelicissimaSera.