Pio e Amedeo tornano con Felicissima Sera? Mediaset avrebbe confermato la seconda stagione

Pio e Amedeo dovrebbero tornare in TV con la seconda stagione di Felicissima Sera, in autunno su Canale 5.

Nato come un esperimento di Mediaset e del duo comico pugliese, alla prima esperienza di conduzione, nel giro di tre serate lo show ha racimolato ottimi ascolti (e anche un gran numero di polemiche) così da aver convinto l'azienda di Cologno Monzese alla seconda chance.

Al momento si tratta di un'indiscrezione - pubblicata da Oggi - non confermata ma sembra che per l'ufficializzazione sia ormai solo una questione di dettagli (potrebbe avvenire tra qualche settimana con la presentazione della stagione autunnale 2021/2022).

Il successo del duo comico è infatti incontestabile e difficilmente Mediaset si lascerà sfuggire l'occasione di inserire nei palinsesti autunnali una trasmissione dall'audience, nel bene o nel male, assicurata.

E non è solo una questione di ascolti - che nelle tre serate di aprile hanno sempre gareggiato alla pari, inaspettatamente, con quelli di Rai1 -: nei prossimi mesi si sentirà spesso parlare di Pio e Amedeo anche per l'arrivo in sala, salvo imprevisti, di Belli Ciao, il nuovo film di Gennaro Nunziante, atteso al debutto tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Nell'attesa di novità rispetto a Felicissima Sera, i due si preparano intanto a tornare in TV, per la prima volta dopo la polemica innescata dalle loro riflessioni contro il politicamente corretto: lo faranno domani sera, sabato 15 maggio, in occasione della finale di Amici.