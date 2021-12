I Pinguini di Madagascar, Tom & Jerry e Doraemon: la programmazione natalizia su Cartoonito per i più piccoli

Cartoonito (46 del DTT) si prepara a festeggiare il momento più magico dell'anno con una programmazione natalizia dedicata ai più piccoli e a tutta la famiglia, con tanti speciali in prima TV assoluta e una selezione degli show più amati. In occasione delle feste 2021, il canale ha in serbo per i suoi piccoli spettatori tantissime sorprese.

I pinguini di Madagascar: Skipper, Kowalski, Rico e Soldato in una scena del film animato

Dal 20 al 24 dicembre alle 19:35 in programma una serie di appuntamenti speciali con le animazioni natalizie targate DreamWorks. Al via oggi, lunedì 20 dicembre, con Buon Natale, Madagascar! e a seguire il 21 dicembre Pinguini di Madagascar in missione Natale, con protagonisti gli esilaranti animali ideati da Eric Darnell e Tom McGrath, mentre il 22 dicembre andrà in onda Il gatto con gli stivali: I tre diablos con uno dei personaggi più amati della saga di Shrek.

Spazio alla magia il 23 dicembre con Dragons il dono della furia buia, speciale natalizio della saga Dragon Trainer in cui il giovane vichingo Hiccup si metterà sulle tracce dei dragoni, misteriosamente scomparsi prima delle vacanze invernali. Ultimo appuntamento con gli speciali natalizi targati DreamWorks il 24 dicembre con Lo spettacolare Natale di Ciuchino, per trascorrere una vigilia indimenticabile insieme a Ciuchino, Shrek, Fiona e i piccoli orchi.

Le sorprese non finiscono qui. Dal 20 dicembre tutti i giorni alle 12:00 arriva in esclusiva prima TV free su Cartoonito una nuova serie: Un amore di mostro, ispirata al libro Love Monster, dell'amatissima autrice e illustratrice per bambini Rachel Bright. Il protagonista è Fluffy, un mostriciattolo dolce, peloso e tutto rosso, con un cuoricino azzurro come particolare tratto distintivo. Vive a Fluffylandia, una città magica, piena di luoghi incredibili e divertenti e abitata da animali stravaganti e buffi come Grande Panda, Coniglina Morbidina, Grande Gatto, Pulcini Incredibili e Dottor Dentone. Il nuovo show del canale è un vero e proprio inno al buon umore e all'amicizia, all'importanza della scoperta, ed essendo con il suo stile vicino all'immaginario dei bambini, si rivela adatto a coinvolgere i più piccoli nelle sue appassionanti storie. Una voce narrante guida i bambini attraverso il racconto, rendendo l'esperienza simile ad una favola. La meraviglia del quotidiano, raccontata attraverso gli occhi di Fluffy e dei suoi amici, è il cuore dello show, insieme al senso di stupore che li accompagna attraverso le meravigliose scoperte che aiutano ad imparare e crescersae con leggerezza, divertimento e fantasia.

Il 5 gennaio alle ore 19:35 torna, inoltre, uno dei personaggi più amati del canale: Trenino Thomas: Pronti per la Sodor Cup, uno speciale a tema con protagonista la celebre locomotiva parlante che corre su e giù lungo i binari dell'allegra ferrovia.

Da non perdere, infine, l'immancabile appuntamento con Piccole Pesti in onda il 6 gennaio per tutto il giorno: un evento speciale per trascorrere l'Epifania in compagnia dei personaggi più pestiferi e divertenti del canale, che per l'occasione si scateneranno per un'intera giornata all'insegna di risate, situazioni buffe e qualche monelleria innocente. Per tutto il 6 gennaio, su Cartoonito una selezione dei top show con protagoniste tante piccole, adorabili pesti, da Tom & Jerry a Yabba Dabba Dinosaurs, da Titti e Silvestro a Willy il Coyote, e ancora Mike il carlino e l'immancabile Doraemon.