Pigneto Film Festival: la quarta edizione dal 19 al 25 settembre

Dopo il successo degli anni passati, è in arrivo un nuovo imperdibile appuntamento con il Pigneto Film Festival: l'evento del quartiere più irriverente della città di Roma. La quarta edizione del festival, organizzato e prodotto da Waldo Event Network e Preneste Pop, avrà inizio domenica 19 settembre.

Il padrino sarà l'attore Francesco Montanari, tra i volti più noti del panorama romano ed italiano: nel 2008 raggiunge il successo grazie al ruolo de "Il libanese" in "Romanzo criminale - la serie". Premiato a Venezia come attore emergente 2011, consolida il successo in diverse produzioni quali "Oggi sposi", "Tutti al mare", "Sotto il vestito niente - l'ultima sfilata", "Sole, cuore, amore", "Come non detto", "Regina".

La giuria che valuterà le opere sarà composta da importanti esponenti del cinema e della cultura: lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il critico cinematografico Steve Della Casa, il musicista e compositore Theo Teardo, la regista e sceneggiatrice Paola Randi, il regista Enrico Rosati, l'attrice Valentina Bellè, l'attrice Elda Alvigini e il direttore della fotografia Fabio Zamarion.

Il Pigneto film festival è dedicato alla cinematografia italiana ed internazionale e vede come protagonisti cinque giovani filmmaker provenienti da tutto il mondo, impegnati per sei giorni di riprese all'interno del quartiere Pigneto. I partecipanti dovranno sviluppare un corto su un tema che gli sarà comunicato solo il giorno prima delle riprese e i lavori dei filmmaker saranno esaminati da una giuria tecnica che assegnerà pubblicamente il premio al vincitore.