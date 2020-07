Pietro Maso - Io ho ucciso: stasera su NOVE l'intervista all'omicida

Stasera su NOVE, alle 21:38, va in onda la puntata di Io ho ucciso dedicata a Pietro Maso. Protagonista di uno dei casi di omicidio familiare più noti del nostro Paese, l'uomo, solo 19 anni all'epoca dei fatti, ha raccontato la sua storia.

Pietro Maso è balzato agli onori della cronaca nera italiana quando, il 17 aprile 1991, all'età di 19 anni, ha ucciso entrambi i genitori, nella loro abitazione in provincia di Verona, per poter incassare la propria parte di eredità.

Nell'intervista, andata in onda per la prima volta poco più di un anno fa, Maso ricorda anzitutto la propria vita prima di quell'orribile atto. L'ossessione per la serie tv Miami Vice, la carriera scolastica fallimentare, i lavoretti saltuari lasciati dopo poche settimane: Pietro Maso era un ragazzo alla costante ricerca di attenzioni e per ottenerle aveva cominciato a condurre, insieme a quelli che furono poi arrestati come suoi complici, uno stile di vita non sostenibile economicamente.

Il bisogno costante di soldi ha spinto Maso a uccidere i due genitori, anche se mamma Mariarosa e papà Antonio dovevano essere solo le prime pedine in un piano molto più ampio, che prevedeva più morti e più distruzione.

Condannato a una pena di 30 anni, il racconto di Pietro Maso va però oltre l'esperienza del carcere, e tocca anche la dipendenza da cocaina e la disintossicazione, le minacce alle sorelle e la famosa telefonata di Papa Francesco.