Pietro Marcello è sul set de L'envol, il suo nuovo film con Louis Garrel

Pietro Marcello è tornato sul set, in Francia, per le riprese di L'envol, suo nuovo film (e primo lungometraggio dopo il successo di Martin Eden), dramma in lingua francese ambientato nel nord della Normandia.

Venezia 2019: Pietro Marcello al photocall di Martin Eden

L'envol (il cui titolo internazionale dovrebbe essere "Scarlet") è prodotto da Charles Gillibert (CG Cinema) e Avventurosa con Rai Cinema in collaborazione con Ilya Stewart (Hype Films) e Antonio Miyakawa (Wise Pictures). Al momento l'uscita internazionale è prevista nel corso del 2022. Pietro Marcello, oltre a dirigere, ha lavorato anche alla sceneggiatura con Maurizio Braucci, Maude Ameline e con la partecipazione di Geneviève Brisac.

Per il suo primo film realizzato in Francia, il regista campano si avvarrà della collaborazione di una troupe franco-italiana: Marco Graziaplena alla fotografia, Pascaline Chavane ai costumi, Christian Marti alla scenografia e il premio Oscar Gabriel Yared per le musiche.

Ambientato fra le due guerre, nel periodo delle grandi invenzioni, L'envol è un racconto popolare, musicale e storico, al confine con il realismo magico, che ruota intorno alle vicende di Juliette, figlia di un reduce della Grande Guerra e orfana di madre.

Il cast del film è composto, tra gli altri, da Juliette Jouan, giovane attrice al suo debutto cinematografico, Raphaël Thierry, Louis Garrel, Noémie Lvovsky, Ernst Umhauer, François Négret, Yolande Moreau.