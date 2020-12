Pierre Cardin: è morto a 98 anni lo stilista francese

Pierre Cardin è morto il 29 dicembre 2020 all'età di 98 anni: la notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso l'Agenzia Afp. Lo stilista di origini italiane è stato uno dei pionieri del prêt-à-porter.

Si è spento oggi all'ospedale americano di Neuilly vicino Parigi, Pierre Cardin, che lo scorso luglio aveva festeggiato i suoi 98 anni. Lo stilista era nato a Sant'Andrea di Barbarana in provincia di Treviso. La sua famiglia emigrò in Francia in cerca di fortuna e nel 1936 Pietro, questo il suo vero nome, iniziò a lavorare in una sartoria a Saint-Étienne, partendo come apprendista. Nel 1945 si trasferì a Parigi dove lavorò con Jeanne Paquin ed Elsa Schiaparelli.

Pierre Cardin aprì nel 1950 la sua casa di moda ed ebbe l'idea geniale di realizzare i suoi primi lavori ispirandosi alle imprese spaziali che in quel periodo appassionavano l'opinione pubblica. Il suo stile futurista e unisex fece subito presa sul pubblico e il suo successo lo portò ad aprire nel 1959 un negozio d'alta moda in Giappone, un rischio e una brillante intuizione poiché fu il primo stilista a sbarcare in oriente.

È stato il primo couturier in assoluto a creare una collezione confezionata per i grandi magazzini. Pierre Cardin è stato un importante mecenate, nel 1971 ha aperto a Parigi 'L'Espace Pierre Cardin' nel quale coesistono un ristorante, una galleria d'arte, un teatro e uno studio di design. Nel 1981 ha diversificato i suoi investimenti acquistando i ristoranti Maxim's e aprendo filiali nelle principali metropoli mondiali.

Tra i tasselli più prestigiosi della carriera di Pierre Cardin, ricordiamo la sfilata sulla Muraglia e nella piazza Rossa a Mosca, primo in assoluto a farla. Ha vestito i Beatles e star del cinema, della moda e dello spettacolo come Sharon Stone.