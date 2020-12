Piero Angela: "Ecco perchè il vaccino anti Covid-19 è sicuro ed io lo farò"

Piero Angela si sottoporrà al vaccino anti Covid-19 e invita gli italiani a seguire il suo esempio. Il noto divulgatore scientifico dalle pagine di Repubblica lancia un appello a "fidarsi degli scienziati" e spiega perché secondo lui il vaccino è sicuro.

Piero Angela è il conduttore e ideatore del programma Superquark

Nel giorno in cui la Comunità Europea annuncia che il 27 dicembre inizierà il V-day con la somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech anti-Covid, Piero Angela, 92 anni, invita gli italiani a vaccinarsi "Farò il vaccino. Io mi fido" ha dichiarato a Repubblica. Lo storico divulgatore scientifico della RAI ha spiegato che "dopo medici e infermieri dovrebbe toccare ai vecchietti, categoria nella quale rientriamo io e mia moglie. Ci vaccineremo appena possibile, sperando che funzioni".

Nonostante che alcuni giorni fa, durante il programma di Rai 3 Tv Talk, Piero Angela avesse espresso dei dubbi sul modo e sui tempi in cui la Pfizer aveva comunicato la notizia del vaccino, il conduttore televisivo invita gli italiani a fidarsi delle case farmaceutiche "Sono stati realizzati da case farmaceutiche importanti, che hanno realizzato in passato medicine utilissime nel curare le malattie. È vero che business is business, ma non si esporrebbero mai al rischio di risarcimenti miliardari in caso di reazioni avverse molto gravi".

Alberto Angela e suo padre Piero presentano Superquark.

Ma Piero Angela va oltre, la rassicurazione viene soprattutto da chi controlla la validità del vaccino e da il via libera alla sua somministrazione: "Inoltre, i vaccini saranno approvati dalle agenzie del farmaco, prima fra tutte l'americana Food and drug administration, una istituzione molto seria che non dà il via libera a un medicinale senza avere prove solidissime della sua efficacia".

A chi ha paura del vaccino Angela risponde così: "Capisco la loro paura, ma penso che dovrebbero temere più la malattia che il vaccino. Lo dicono i numeri: 60mila morti. L'alternativa è non vaccinarsi e lasciare che il virus circoli sempre più, aumentando la sua forza e quindi anche il rischio di ammalarsi".

Sarà un Natale diverso per tutti, probabilmente l'Italia in quei giorni sarà zona rossa e non sarà possibile festeggiare con i propri cari. Piero Angela ha deciso resterà con la moglie e sfrutterà la tecnologia per vedere i suoi cari: "A Natale mia moglie e io ceneremo da soli, sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype".