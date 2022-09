Pierluigi Diaco fa slittare l'inizio di Ore 14 su Rai2: la risposta infastidita di Milo Infante

Ore 14, il programma di Rai2 condotto da Milo Infante dovrebbe cominciare esattamente alle 14:00 ma l'introduzione che Pierluigi Diacofa al suo BellaMa ormai lo impedisce. Ragion per cui oggi il conduttore ha salutato il pubblico con tono alquanto stizzito.

"Buongiorno e ben ritrovati a Ore 14, che oggi comincia alle 14.07, quindi dovremmo cambiare probabilmente titolo al programma", sono le parole utilizzate da Milo Infante per aprire l'ultima puntata andata in onda di Ore 14.

Questa reazione infastidita è scaturita da un intervento di Pierluigi Diaco in cui ha lasciato alcune anticipazioni della puntata di BellaMa.

Anche se il titolo del programma Rai parla chiaro, Ore 14 continua a slittare per via di questa dinamica particolare legata al programma di Diaco, il quale tenta di aumentare il proprio share (attualmente i risultati in fatto di ascolti non sono soddisfacenti) attraverso qualche secondo preso a Infante e alla sua precisione.