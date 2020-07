Pierluigi Diaco attacca Alberto Matano: "Sleale con Lorella Cuccarini"

Pierluigi Diaco smentisce di aver litigato con Alberto Metano ma lo attacca sul caso di Lorella Cuccarini, definendo sleale il suo comportamento verso l'ormai ex co-conduttrice de La vita in diretta.

#matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, nè erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa.Dettata da chi? — pierluigi diaco (@pierluigidiaco) July 2, 2020

In mattinata le gole profonde del gossip parlavano di un grosso litigio tra i due conduttori, che avrebbero dato vita, proprio appena fuori dalla sede di viale Mazzini, a un siparietto definito imbarazzante per i dirigenti RAI, con tanto di urla e spintoni. A detta dello stesso Diaco via Twitter, non è mai avvenuto niente di tutto ciò, ma qualcosa è comunque successa, e proprio a difesa dell'onore ferito dell'amica Lorella Cuccarini.

Pierluigi Diaco ha deciso di rispondere all'indiscrezione con un post su Twitter dove ha scritto: "Matano è stato sleale con l'amica Cuccarini. Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, nè erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?".

Diaco quindi smentisce il litigio ma conferma di essersela presa con Matano, definendolo sleale, tanto da aver sentito il bisogno di dirglielo di persona. Su Twitter gli utenti si schierano: molti sostengono le parole del conduttore, altri gli fanno notare che la Cuccarini ha avuto problemi con la maggior parte dei colleghi e delle colleghe con cui ha lavorato.

Nel frattempo Alberto Matano continua a tacere sulla vicenda, per lui hanno parlato le redattrici de La vita in diretta, in una lettera aperta indirizzata alla Cuccarini: "Da grande giornalista, Alberto ha saputo valorizzare ognuno di noi nel proprio ruolo, con passione, generosità e intelligenza, avendo sempre come obiettivo la qualità del programma".