Pierfrancesco Favino e la scena più imbarazzante della sua carriera

Pierfrancesco Favino ha trionfato agli ultimi David di Donatello con Il traditore, l'attore romano, durante un'intervista della Rai, ha parlato della scena più imbarazzante di tutta la sua carriera che è stato costretto a girare sul set di Suburra.

Il giornalista ha domandato: "La scena più imbarazzante che ha dovuto girare? Come se l'è cavata?" Favino ha risposto dicendo: "La scena hot di Suburra è stata davvero molto difficile per me. Inizialmente non riuscivo a gestire la tensione, sono riuscito a cavarmela solo quando ho accettato di provare vergogna."

Intervistato da Greg Wetherall, a proposito di Suburra, Favino ha dichiarato: "Nonostante l'imbarazzo di quella scena ed altri intoppi di questo tipo l'esperienza è stata estremamente positiva. Detto questo, generalmente, io sono sempre alla ricerca di nuove sfide; voglio dire, sono molto felice del fatto che stiano realizzando una serie televisiva basata sul nostro film perché significa che abbiamo fatto un buon lavoro."

"D'altro canto quando ho fatto Romanzo Criminale poi ho scelto di non recitare nella serie televisiva. Diciamo che mi interessa di più il prossimo progetto, qualunque esso sia. Non credo che la creatività e il denaro camminino mano nella mano, quello che mi interessa sono i personaggi interessanti e le storie da raccontare." Ha concluso l'attore romano.