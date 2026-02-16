Petrecca resta a RaiSport nonostante il disastro delle Olimpiadi? "Non intende dimettersi"

Secondo quanto sarebbe emerso da alcune indiscrezioni interne alla redazione di Rai Sport, l'attuale direttore non ha nessuna intenzione di lasciare il suo ruolo nell'azienda ma potrebbe arrivare un ricollocamento

Nonostante le forti critiche scaturite dalla telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali, Paolo Petrecca sembrerebbe deciso a rimanere al timone di Rai Sport e non avrebbe alcuna intenzione di dimettersi dal suo ruolo, come riferiscono fonti interne della Rai.

La figura del direttore continua a essere al centro di un acceso dibattito interno alla Rai. In redazione, la decisione di Petrecca di assumersi personalmente la conduzione dell'apertura olimpica, definita da molti una delle telecronache più imbarazzanti degli ultimi anni, ha suscitato la forte reazione da parte dei giornalisti, che hanno espresso la loro protesta ritirando le firme dai servizi e annunciando uno sciopero di tre giorni dopo la chiusura dei Giochi.

Petrecca non intende dimettersi: cosa significa per RaiSport

Secondo quanto emerso, Petrecca non intende dare le dimissioni: trascorsi questi giorni difficili, il direttore starebbe attendendo una possibile ricollocazione all'interno dell'azienda, lasciando però aperta la questione dell'esatto futuro professionale.

La situazione resta quindi in una fase di stallo, in cui Petrecca mantiene formalmente la sua posizione ma la Rai è chiamata a valutare come gestire una crisi interna che ha coinvolto non solo lui, ma tutta la redazione di Rai Sport.

Cos'è successo durante l'inaugurazione delle Olimpiadi

Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, la telecronaca affidata a Paolo Petrecca ha generato un'ondata di polemiche interne alla Rai. Il direttore di Rai Sport ha scelto di commentare personalmente l'evento, ma nel corso della diretta sono emerse diverse imprecisioni che hanno attirato critiche molto dure.

Tra gli episodi più discussi c'è stato l'esordio con un saluto dallo "Stadio Olimpico", quando in realtà la cerimonia si svolgeva allo Stadio San Siro di Milano. Durante la serata, inoltre, Petrecca ha confuso l'attrice Matilda De Angelis con la cantante Mariah Carey e non ha riconosciuto la presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Anche nel passaggio della delegazione italiana non sono mancate incertezze nel riconoscimento di alcuni atleti.

Le gaffe, amplificate dai social e riprese da diverse testate, hanno provocato una forte reazione nella redazione di Rai Sport: i giornalisti hanno contestato la gestione della telecronaca e annunciato forme di protesta, ritenendo che quanto accaduto abbia danneggiato l'immagine del servizio pubblico.

Chi commenterà la cerimonia di chiusura dei Giochi?

A questo proposito, la direzione della Rai sembra aver già deciso di affidare ad altri la telecronaca della cerimonia di chiusura, con Auro Bulbarelli, accompagnato dal soprano Cecilia Gasdia, al posto di Petrecca.

Questo passaggio era ritenuto inevitabile dopo il clamore suscitato dalle critiche e dalle gaffe che hanno alimentato il malcontento interno e dell'opinione pubblica.