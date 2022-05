Peter Landesman sarà il regista di The King of Oil

Il film tratto da The King of Oil, libro biografico su Marc Rich e prodotto da John Krasinski, sarà diretto da Peter Landesman.

Sarà Peter Landesman il regista del film tratto dalla biografia di Daniel Ammann intitolato The King Of Oil: The Secret Lives of Marc Rich.

Il lungometraggio seguirà quindi una storia vera e il protagonista sembra sarà l'attore Matt Damon, mentre John Krasinski sarà coinvolto come produttore esecutivo.

The King of Oil racconterà la storia del fondatore di Glencore, incriminato negli Stati Uniti con 65 capi di imputazione tra cui evasione delle tasse, frode, riciclaggio di denaro sporco e aver stretto accordi con l'Iran.

Marc Rich se ne era andato dagli Stati Uniti rifugiandosi così in Svizzera, senza mai fare ritorno in America. Nel 2011 era però stato graziato dal presidente Bill Clinton durante il suo ultimo giorno di presidenza. Rich ha vissuto in Svizzera fino alla sua morte, avvenuta nel 2013 all'età di 78 anni.

Matt Damon, inizialmente, era stato indicato come protagonista del film, ma la sua presenza nel cast non è più certa.

La sceneggiatura è firmata da Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, mentre nel team della produzione c'è anche Uri Singer che aveva ottenuto i diritti della biografia e l'aveva poi portata alla casa di produzione Sunday Night di Krasinski.

Peter Landesman sarà prossimamente anche sceneggiatore e regista di The Council, un film su un gruppo criminale attivo a Harlem durante gli anni '70 e '80.