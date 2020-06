Peter Jackson annuncia la nascita di Weta Animated

La Weta Digital di Peter Jackson inizierà a lavorare nel mondo dell'animazione e a capo della nuova divisione ci sarà Prem Akkaraju.

Secondo quanto dichiarato da un comunicato ufficiale, il progetto era in cantiere ormai da molti anni.

Peter Jackson, annunciando la nascita di Weta Animated, ha dichiarato: "Siamo enormi fan della narrazione animata in tutte le sue forme, ma può essere un modo lungo, complicato e spesso costoso di girare film. Si tratta, in parte, del motivo per cui abbiamo creato questa società: per cambiare il modello e aprire le porte a filmmaker e storyteller che in altre situazioni potrebbero non ottenere una chance di mostrare cosa possono fare".

Fran Walsh e Jackson saranno coinvolti come autori, produttori e registi di vari progetti animati della Weta, i cui dettagli non sono ancora stati rivelati. Weta Animated e Weta Digital collaboreranno per produrre dei contenuti originali per la prima volta nel corso di 25 anni.

Walsh ha dichiarato: "Weta Digital ha iniziato con una macchina e semplicemente un artista che ha creato gli effetti digitali nel film Creature del cielo. Nessuno di noi sapeva cosa stava facendo, ma anche all'epoca potevamo notare l'incredibile potenziale di questa nuova tecnologia. Da allora VFX è diventata incredibilmente importante, ma il nostro obiettivo è rimasto lo stesso: portare le storie in vita, attraverso il potere dell'immaginazione. Se puoi sognarlo, noi possiamo crearlo".

Jackson ha aggiunto: "Con l'espansione di questa società, aggiungendo qualcuno del calibro di Prem a questo mix è essenziale. Ho potuto conoscere bene Prem nel corso degli ultimi anni. Sono elettrizzato che abbia accettato di guidare la società attraverso questa eccitante fase di crescita. L'energia di Prem e la sua passione per il cinema è fonte di ispirazione, non vediamo l'ora di lavorare con lui".