Peter Farrelly torna alla regia con il film The Greatest Beer Run Ever

Peter Farrelly, dopo l'Oscar conquistato con Green Book, ha trovato il suo prossimo progetto: un adattamento del libro The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War scritto da Joanna Molloy e John "Chickie" Donohue.

Il progetto sarà prodotto da Skydance e racconterà la storia vera di Donohue che ha lasciato nel 1967 la città di New York per andare alla ricerca di alcune birre da bere con i suoi amici d'infanzia che erano nell'esercito mentre stavano combattendo in Vietnam.

La sceneggiatura del nuovo film diretto da Peter Farrelly sarà scritta dal filmmaker in collaborazione con Brian Currie e Pete Jones, mentre nel team della produzione ci saranno anche David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Andrew Muscato. Green Book ha conquistato cinque nomination agli Oscar, vincendo poi tre prestigiose statuette tra cui quelle per Miglior Film e Miglior Sceneggiatura. Mahershala Ali è stato inoltre premiato dall'Academy per la sua interpretazione.

Il film ha incassato in tutto il mondo 314.7 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 23 milioni.

