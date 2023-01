Peter Capaldi, l'ex-protagonista di Doctor Who dirigerà il pilot di una serie Sky

L'ex-star di Doctor Who Peter Capaldi vestirà i panni da regista per il pilot di una nuova serie tv in sviluppo per Sky.

Peter Capaldi aggiunge un altro ruolo alla sua lunga lista di mansioni, questa volta com regista. L'ex protagonista di Doctor Who dirigerà infatti il pilot di They F..k You Up, una nuova serie targata Sky.

Lo abbiamo amato in Doctor Who, dove interpretava il Dodicesimo Dottore, e ora lo vedremo tornare in una serie tv, ma con un ruolo differente: stiamo parlando, ovviamente, di Peter Capaldi, che per l'occasione si cimenterà nuovamente dietro la cinepresa (sapevate che nel 1995 ha vinto un Academy Award per il Miglior Cortometraggio per aver diretto "Franz Kafka's It's a Wonderful Life"?).

Sedia da regista, telecamera e megafono, dunque, per Capaldi, che girerà il pilot di They F..k You Up, una nuova serie tv prodotta da Sky.

Basata sul memoir "But He Looks So Normal: A Bad-Tempered Parenting Guide for Adopters and Foster Parent" di Sarah Naish, lo show sarà scritto da Thomas Eccleshare (Witness Number 3, BBC Comedy Feeds), come riporta anche Comingsoon.net, e sarà incentrato su una madre che adotta cinque bambini, ed è descritto come un "divertente, onesto e caustico sguardo all'essere genitori".

"È tipo la migliore madre del mondo, e al tempo stesso la peggiore madre del mondo" ha commentato Eccleshare parlando della protagonista "Lascerà i figli sul ciglio della strada per fargli imparare la strada verso casa, ma li sosterrà appieno ogni volta che saranno in difficoltà".

Le riprese di They F..k You Up dovrebbero iniziare nei primi mesi del prossimo anno, riporta sempre il sito.