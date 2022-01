Peter Bogdanovich è morto: il regista di Paper Moon aveva 82 anni

Il regista e sceneggiatore Peter Bogdanovich è morto giovedì 6 gennaio 2022 all'età di 82 anni per cause naturali.

Peter Bogdanovich è morto nelle prime ore di giovedì 6 gennaio 2022 all'età di 82 anni, dopo una lunga carriera che l'ha visto impegnato come regista di film di successo, tra cui Paper Moon e Tutto può accadere a Broadway, critico cinematografico e sceneggiatore.

La triste notizia è stata rivelata dalla figlia Antonia che ha confermato la morte del padre, avvenuta nella casa di famiglia a Los Angeles, per cause naturali.

Il regista Peter Bogdanovich aveva in iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie ai suoi interessi per il teatro, arte figurativa e critica cinematografica. Nel 1965 aveva poi stretto un sodalizio artistico con il maestro dell'horror Roger Corman.