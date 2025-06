Pescara-Ternana playoff di serie C stasera in chiaro su Rai 2: a che ora e dove vederla anche in streaming

Stasera, sabato 7 giugno, allo stadio Adriatico di Pescara si gioca il ritorno della finale playoff di Serie C: in palio l'ultimo posto disponibile per la Serie B 2025/26, in diretta in chiaro e in streaming.

Questa sera, sabato 7 giugno, allo stadio Adriatico-Cornacchia andrà in scena Pescara-Ternana, ritorno della finale playoff di Serie C, che decreterà l'ultima squadra promossa in Serie B per la stagione 2025/2026. Padova, Virtus Entella e Avellino hanno già festeggiato il salto di categoria durante la stagione regolare: ora resta da scoprire chi le raggiungerà. Ecco come seguire il match in chiaro e in streaming.

Il percorso verso la finale

La Ternana di Fabio Liverani ha conquistato l'accesso diretto ai quarti di finale grazie al secondo posto ottenuto in campionato. Da lì, ha superato con determinazione Giana Erminio e Vicenza, mettendo in mostra una difesa granitica (appena 23 reti incassate nella regular season) e grande cinismo in zona gol.

Il Pescara allenato da Silvio Baldini ha dovuto affrontare un cammino più lungo e insidioso. Partito dai sedicesimi di finale, ha avuto la meglio su Pianese, Catania, Vis Pesaro e infine Audace Cerignola. Dopo una gara d'andata dominata, ha strappato la qualificazione pareggiando davanti a oltre 18mila tifosi all'Adriatico

Silvio Baldini allenatore del Pescara

Situazione e regolamento

Il Pescara ha vinto l'andata al "Liberati" di Terni per 1-0 grazie a un gol nel finale di Letizia. Una vittoria che consente agli abruzzesi di poter contare su due risultati su tre per conquistare la promozione. La Ternana, dal canto suo, dovrà vincere con almeno due reti di differenza per salire direttamente in Serie B. Nel caso di vittoria degli umbri con un goal di scarto si andrà ai tempi supplementari seguiti dagli eventuali rigori.

Dove vedere Ternana-Pescara in TV e streaming

La gara di ritorno che deciderà la squadra promossa in serie B , andrà in onda in Diretta TV in chiaro su: Rai 2 dallo stadio Adriatico-Cornacchi di Pescara. La telecronaca è stata affidata a Giuseppe Galati, al suo fianco per il commento tecnico c'è e Roberto Rambaudi, presentazione ed interventi da bordo campo di Massimo Proietto Il match sarà trasmesso in altre nazioni grazie a Rai Italia. Ternana-Pescara sarà disponibile anche per gli abbonati a Sky e in streaming su RaiPlay, Sky-Go, e Now.

Probabili formazioni

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi; Meazzi, Kraja, Dagasso; Bentivegna, Ferraris, Cangiano. Allenatore: Silvio Baldini

Ternana (3-4-2-1): Vanucchi; Fazzi, Capuano, Martella; Casasola, Donati, Aloi, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. Allenatore: Fabio Liverani