Permesso Maisano: Valentina Nappi ospite della prima puntata, stasera su TV8

Stasera su TV8, in seconda serata, debutta Permesso Maisano, spin-off nato dopo la seconda stagione di Piacere Maisano, premiata da critica e ascolti. Il programma si propone di raccontare la realtà attraverso incontri con donne e uomini che vivono l'attualità in prima linea: giornalisti, scrittori, politici e personalità dello spettacolo e dei social.

Non sarà l'ospite - che nella prima puntata sarà Valentina Nappi - a raggiungere Marco Maisano in un salotto televisivo, sarà invece lo stesso Maisano che entrerà, in punta di piedi, a casa del protagonista della puntata per affrontare con lui temi di attualità, di politica o di particolare interesse sociale. Apriranno le porte della loro casa e si sottoporranno all'interrogatorio di Maisano, oltre alla pornodiva, il giornalista, conduttore televisivo e saggista Bruno Vespa, il cantante e conduttore tv Francesco Facchinetti, la showgirl Alba Parietti, la cantante Orietta Berti, fresca della partecipazione al festival di Sanremo e la discografica Mara Maionchi, amatissimo giudice di Italia's Got Talent.

A caratterizzare il programma è lo spirito delle domande, l'atteggiamento di Marco Maisano e il suo stile narrativo e di montaggio, già apprezzato nelle prime due stagioni di Piacere Maisano. I toni e le domande ricordano più una chiacchierata tra amici, quando l'ospite è un coetaneo o una conversazione tra maestro e discepolo, nel caso in cui l'ospite avesse più esperienza di vita vissuta.

Come ogni buon inviato, Marco porta in ogni puntata un dono al padrone di casa, un pretesto utile a rompere il ghiaccio. L'obiettivo di ogni puntata è scoprire i lati del carattere meno conosciuti dell'ospite e soprattutto ottenere una lettura della realtà che sia sincera e personale. Alla fine di ogni puntata Marco Maisano fa una scommessa con l'intervistato, una sfida che, se vinta, obbligherà l'ospite a pagare una penitenza.