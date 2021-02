Per sempre la mia ragazza: in onda stasera su Rai1 il dramma sentimentale con Jessica Rothe

Stasera su Rai1, alle 21:25 in prima visione, va in onda Per sempre la mia ragazza, dramma sentimentale scritto e diretto da Bethany Ashton Wolf, con Alex Roe e Jessica Rothe.

Stasera su Rai1, alle 21:25 e in prima visione in chiaro, va in onda Per sempre la mia ragazza, film drammatico-sentimentale diretto da Bethany Ashton Wolf nel 2018, con protagonisti Alex Roe e Jessica Rothe.

Tratta dall'omonimo romanzo di Heidi McLaughlin, la pellicola racconta la storia di Josie (Jessica Rothe) che, a Saint Augustine, in Louisiana, viene lasciata dal fidanzato, Liam (Alex Roe), il giorno del matrimonio. Otto anni dopo, Liam è ormai un cantante country di successo, una star. Il giorno dopo un concerto, Liam, viene a sapere che Mason, uno dei suoi testimoni al matrimonio e suo migliore amico, è morto in un incidente stradale.

Liam decide di interrompere il tour e fa ritorno a St. Augustine per i funerali di Mason. Lì scopre che Josie ha una figlia di sette anni, Billy, e che lui è il padre. Anche se Josie ha provato a contattarlo, dopo aver scoperto di essere incinta, Liam non ha mai risposto alle chiamate e al messaggio lasciato in segreteria, facendole credere che a lui non importasse più nulla. Liam convince Josie a lasciargli trascorrere del tempo con Billy. Billy capisce presto che Liam è suo padre e convince la madre a farglielo conoscere meglio...