Pane e tulipani: la battuta che rende omaggio a Shirley MacLaine

In Pane e tulipani c'è una scena, che vede come protagonisti Giuseppe Battiston e Marina Massironi, in cui il regista, Silvio Soldini, ha scelto di rendere omaggio ad una celebre sequenza de L'appartamento, facendo pronunciare alla Massironi una battuta di Shirley MacLaine.

Pane e tulipani: una scena con Licia Maglietta

Quando scopre la vera identità di Costantino, interpretato da Battison, la Massironi, nei panni di Grazia, scoppia in lacrime sussurrando: "Ho sempre avuto sfiga: la prima volta che uno mi ha baciata, è stato in un cimitero!"

Bruno Ganz in una scena del film Pane e tulipani

La scena in questione naturalmente è un chiaro omaggio a Shirley MacLaine che, in una scena molto simile de L'appartamento, celebre pellicola per la quale l'attrice fu candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista nel 1961, pronuncia la stessa identica battuta.

Pane e tulipani è il più celebre lungometraggio di Soldini, la pellicola fu considerata un notevole successo a livello internazionale, sia da parte del pubblico e della critica Il film ha ottenuto tutti i principali riconoscimenti durante l'edizione 2000 del David di Donatello, vincendo il miglior film, la miglior regia, la migliore sceneggiatura e per le quattro categorie di recitazione.