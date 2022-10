Penn Badgley produrrà il film Jamboree, tratto da un racconto di David Sedaris

Penn Badgley sarà il produttore di un film tratto da Jamboree, un racconto breve scritto da David Sedaris.

La storia faceva parte della raccolta intitolata Barrel Fever, pubblicata nel 1994.

Jamboree racconta la storia di un sedicenne che vive nel garage della sorella maggiore e finisce per occuparsi del bambino della giovane. Le opere di David Sedaris sono state adattate in precedenza solo una volta in occasione di C.O.G., distribuito nelle sale nel 2013, diretto da Kyle Patrick Alvarez.

Penn Badgley ha fondato la casa di produzione Ninth Mode in collaborazione con Nava Kavelin, con cui conduce il podcast Podcrushed in collaborazione con Sophie Ansari.

L'attore, protagonista della serie You, negli episodi del podcast legge racconti brevi legati a esperienze ambientate durante gli anni della scuola media e poi ne parla con gli ospiti.

L'attore ha dichiarato parlando del suo nuovo progetto: "Questa è una storia sulla fissazione e sulla fantasia di fronte al trauma in famiglia e cicli generazionali di povertà, e tuttavia ho trovato così tanto umorismo nel racconto. Il progetto di tradurre la sapiente intelligente di Sedaris e il suo commento sovversivo della società in un film è davvero eccitante".