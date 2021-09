Pelè e i figli, la rivelazione spiazzante: "Non so quanti ne ho avuti"

Pelé, dopo aver raggiunto l'età di 80 anni, ha confessato un clamoroso retroscena relativo ai suoi figli e alla sua passata vita amorosa che, a quanto pare, è stata molto più turbolenta rispetto alla sua impeccabile carriera calcistica. La leggenda del calcio si è sposata tre volte e ha ammesso di aver avuto svariate relazioni durante la sua vita, così tante da non conoscere il numero esatto dei suoi discendenti.

In Search of Greatness: un primo piano di Pelé

"In tutta onestà ho avuto molte relazioni, alcune delle quali hanno avuto come conseguenza dei bambini" Ha confessato Pelè durante una sequenza di un documentario prodotto da Netflix. "Ho saputo della loro esistenza soltanto molto tempo dopo".

Dei figli riconosciuti dall'ex calciatore cinque sono nati dai suoi primi due matrimoni con Rosemeri dos Reis Cholbi e Assiria Lemos Seixas: Kelly, Edinho, Jennifer, e le gemelle Joshua e Celeste. Da una relazione con la giornalista Lenita Kurtz nel 1968, invece, è nata la figlia Flavia.

Pelé: il Re del calcio, Pelé in un primo piano

"La mia prima moglie, la mia prima ragazza, lo sapevano. Lo sapevano tutte che non ero fedele con loro. Non ho mai mentito." Ha spiegato Pelè. "Diceva che era una relazione aperta, ma in realtà era aperta solo per lui", ha rivelato Maria da Graca Xuxa, ex modella oggi 57enne che ha frequentato O Rei quando lei aveva soltanto 17 anni.