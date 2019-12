I peggiori film del decennio: ecco la classifica di The Hollywood Reporter!

The Hollywood Reporter ha stilato una classifica dei peggiori film del decennio appena passato, in cui appaiono numerosi titoli che hanno avuto successo al botteghino.

Il 2020 sta per arrivare, per l'occasione The Hollywood Reporter ha stilato una classifica dei peggiori film del decennio, scelti dal critico cinematografico Frank Scheck, che include numerosi generi cinematografici, da trilogie particolarmente trash a rom-com poco riuscite.

La classifica esclude reboot, remake e prequel perché sarebbe stato troppo semplice, secondo il critico di The Hollywood Reporter, trovare tra questi titoli pessimi: "Troppo facile trovare dieci titoli con solo i film di Tyler Perry e dei Transformers, o qualsiasi cosa con Katherine Heigl, Gerard Butler, Nicolas Cage, Bruce Willis, Martin Lawrence, Steven Seagal o John Travolta"

Tra tutti i film dal 2010 ad oggi, Frank Sheck ne ha selezionati 10, tra cui spiccano la trilogia di 50 Sfumature, che ha definito un semplice successo commerciale ma niente di più, e tutte le commedie girate da Adam Sandler in questi anni (Jack & Jill, Pixels, Just go with it etc.). Di seguito la classifica completa:

Abraham Lincoln: Vampire Hunter, Benjamin Walker in una scena del film nei panni di Abraham Lincoln