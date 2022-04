Pechino Express 2022, Costantino della Gherardesca stasera sarà sostituito da Enzo Miccio, ecco perché

Gli spettatori di Pechino Express 2022, stasera dovranno fare a meno del simpatico Costantino della Gherardesca: il conduttore si è infortunato durante l'adventure game. A sostituirlo, per un numero non precisato di puntate, è stato chiamato il wedding planner e conduttore televisivo Enzo Miccio.

La notizia dell'assenza di Costantino della Gherardesca era già trapelata dalle anticipazioni della scorsa settimana. Alla vigilia della quita puntata, è stato lo stesso conduttore a confermarla in un video caricato sul profilo social del programma, passando il testimone a Enzo Miccio. "C'è stato un periodo in cui la finestra di casa è stato l'unico sguardo sul mondo" dice Costantino nel video che poi ironizza sul suo attuale riposo forzato. "Io per ora me lo godrò da casa - dice riferendosi a Pechino Express - Enzo pensaci tu a quei rammolliti".

La puntata di stasera vedrà i concorrenti rimasti in gara, sette coppie, lasciare la Turchia per approdare nelle terre dell'Uzbekistan. Non ci sono state indiscrezioni sull'entità dell'infortunio di Costantino, non è quindi chiaro se Enzo Miccio condurrà il programma solo stasera, o se resterà al timone dell'adventure game per altre puntate.

Le sette coppie rimaste in gara sono: a Barbascura X e Andrea Boscherini "Gli Scienziati", Rita Rusic e Cristiano Di Luzio "I Fidanzatini", Victoria Cabello e Paride Vitale "I Pazzeschi", Fru e Aurora Leone "Gli Sciacalli", Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile", Bugo e Cristian Dondi "Gli Indipendenti" e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni "Mamma e Figlia".