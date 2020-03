Pechino Express 2020, ottava tappa stasera su Rai2: anticipazioni

Pechino Express 2020 torna stasera su Rai2 alle 21:20 con l'ottava tappa del viaggio per le strade dell'Oriente con le coppie rimaste in gara nel reality.

Pechino Express 2020 torna stasera su Rai2 alle 21.20, con l'ottava tappa dell'adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Costantino della Gherardesca.

Cosa vedremo stasera

I viaggiatori arrivati in Cina, dove Pechino Express. Le stagioni dell'Oriente è stato registrato lo scorso autunno, affrontano le ultime sfide per raggiungere la Corea del Sud, meta finale di questa edizione. Costantino Della Gherardesca guida le coppie lungo un percorso di 395 km fino ad arrivare a Shenzhen, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio cinese, conosciuta come la Silicon Valley della Cina ma anche per essere una località costiera tra le più gettonate del paese. Le coppie che riusciranno a superare questa tappa potranno continuare il proprio viaggio in Corea del Sud e avvicinarsi sempre di più al traguardo, dopo aver percorso i 7000 km di questa edizione.

Le coppie rimaste in gara

La scorsa puntata è stata eliminatoria e a soccombere sono state Madre e Figlia, la coppia più "odiata" dell'edizione, di conseguenza le coppie ancora in gara sono 4:

le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni)

i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi)

le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi)

Una Cina diversa in cui il tempo sembra essersi fermato e dove la vita scorre lenta seguendo il corso del fiume Lijiang #PechinoExpress, questa sera ore 21.20, #Rai2 @PechinoExpress @CdGherardesca pic.twitter.com/exhJksNg88 — Rai2 (@RaiDue) March 31, 2020

Pechino Express. Le stagioni dell'Oriente è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.