Peacemaker: James Gunn ha chiesto a Elizabeth Banks se un attore fosse "uno stro..o"

James Gunn ha chiesto a Elizabeth Banks una consulenza per capire se un attore fosse adatto a interpretare Peacemaker oppure no.

James Gunn si è rivolto a Elizabeth Banks per il cosiddetto "check da stronzo". Il regista infatti ha chiesto all'attrice se Freddie Stroma fosse adatto a interpretare un personaggio di Peacemaker oppure no!

Attraverso il suo profilo Twitter, James Gunn ha spiegato: "Mi sono rivolto a Elizabeth Banks e le ho chiesto se Freddie Stroma fosse uno stronzo oppure no. Preferisco non lavorare con gli stronzi! Lei ha lavorato con lui in Pitch Perfect, mi ha detto che era un gran bravo ragazzo e, in effetti, così è stato!".

Nell'ambito del #PeacemakerParty, inoltre, James Gunn ha raccontato altri dettagli sulla recitazione di Freddie Stroma in Peacemaker e ha detto: "Freddie ha utilizzato un accento americano per tutto il tempo e ha costantemente scherzato con il cast. John Cena è quasi caduto dalla sedia quando le riprese sono terminate e ha scoperto che Freddie ha un accento britannico!".

In realtà, Freddie Stroma non è stata la prima scelta per interpretare Peacemaker: l'attore, infatti, ha sostituito Chris Conrad, tiratosi fuori dalle riprese del progetto. Gunn ha raccontato nel corso di un'intervista con Screen Rant: "Stroma è arrivato in ritardo. Avevamo già girato cinque episodi e mezzo con un altro attore - incredibilmente bravo, tra l'altro - ma eravamo assai in disaccordo su determinati aspetti e non credo che volesse continuare a prendere parte alla nostra serie! Così abbiamo scovato Freddie e abbiamo nuovamente ripreso le scene con lui nei panni di Vigilante!".

Peacemaker è distribuito su HBO Max.