Paura d'amare: Al Pacino e Michelle Pfeiffer dopo Scarface, tra scene di nudo e critiche

Paura d'amare è un film del 1991 diretto da Garry Marshall basato sull'opera teatrale Frankie and Johnny in the Clair de Lune di Terrence McNally. A causa della sua bellezza inizialmente nessuno dei produttori voleva che Michelle Pfeiffer interpretasse Frankie e, sebbene la sua performance sia stata in seguito rivalutata ed elogiata, il film venne criticato aspramente e non fu un grande successo commerciale.

Il film parla della storia d'amore fra Frankie e Johnny: lei una disillusa cameriera di mezz'età traumatizzata dalle relazioni passate, lui un cuoco, mestiere appreso mentre era in prigione, solo e divorziato. I due si innamorano immediatamente ma la paura di Frankie di rimanere coinvolta in una relazione impegnativa le impedisce di cedere alle pressioni di Johnny che cerca di conquistarla utilizzando ogni mezzo a sua disposizione.

Paura d'amare: Michelle Pfeiffer e Al Pacino in una scena del film

Michelle Pfeiffer ha cercato di ottenere il ruolo della cameriera emotivamente fragile in Paura d'amare principalmente per lavorare di nuovo con Al Pacino, dopo aver girato con lui Scarface quasi un decennio prima. In un'intervista Michelle ha dichiarato di aver ottenuto il ruolo con Pacino dopo essere riuscita a far sanguinare l'attore durante un provino: "Accadde durante la scena nel ristorante, ruppi molti bicchieri, mi accorsi che c'era sangue ovunque e tutti corsero in mio soccorso. Soltanto dopo ci accorgemmo che a sanguinare non ero io ma Al Pacino, il protagonista del film... credo che da qual momento in poi sia scattato qualcosa tra noi due."

Il casting di Michelle Pfeiffer non fu accolto bene inizialmente poiché molti pensavano che l'attrice fosse troppo bella per interpretare un personaggio così semplice e tormentato come quello di Frankie. Tuttavia, anche se il film non è stato un grande successo, la performance della Pfeiffer è stata ampiamente elogiata dal pubblico e dalla critica e l'attrice è stata nominata per un Golden Globe. In una scena del film Frankie accetta di aprire il suo accappatoio per Johnny in modo che lui possa guardare il suo corpo nudo. In verità nel film i secondi sono più di quaranta.