Paul Walker: la figlia gli rende omaggio pubblicando un dolce ricordo della sua infanzia (FOTO)

La figlia di Paul Walker, Meadow, ha reso omaggio al compianto attore di Fast and Furious in quello che sarebbe stato il suo 48° compleanno: la 22enne ha scelto Instagram per pubblicare un dolce ricordo della sua infanzia in cui è visibile accanto al padre.

Meadow aveva solo 15 anni quando Paul morì, quasi otto anni fa, all'età di 40 anni, a causa di un incidente d'auto. Nella foto postata dalla figlia, Paul può essere visto su una sedia di legno bianco, accoccolato accanto alla figlia Meadow che era intenta guardare la telecamera e a sorridere.

Nella didascalia dell'adorabile scatto, Meadow ha semplicemente aggiunto: "Buon compleanno papà, ti voglio bene". I fan si sono affrettati a commentare il post, che ha ricevuto oltre mezzo milione di 'mi piace' sulla piattaforma social, e hanno inviato a Meadow i loro auguri, ricordando il suo famoso padre.

Meadow, che si è fatta un nome come modella nel corso degli anni, ricorda spesso papà Paul sui social media e, dopo la sua morte, ha istituito un'organizzazione no-profit in sua memoria. L'organizzazione, denominata The Paul Walker Foundation, è finalizzata alle scienze marine.