Paul Rudd: "Mia moglie avrebbe scelto Keanu Reeves come uomo più sexy del mondo, anch'io avrei votato per lui"

Paul Rudd ha scherzosamente rivelato che sua moglie avrebbe scelto Keanu Reeves come uomo più sexy del mondo: 'A dire il vero anch'io avrei votato per lui'.

Paul Rudd detiene il titolo di dell'uomo più sexy del mondo secondo la rivista People ma, a quanto pare, se chiedi a sua moglie che cosa ne pensa potrebbe risponderti che a suo modo di vedere Keanu Reeves avrebbe dovuto ricevere il titolo nel 2021.

Rudd, che la scorsa settimana è stato nominato l'uomo più sexy del mondo, è sposato con sua moglie, la produttrice Julie Yaeger, dal 2003. Durante un'intervista di Extra la star ha scherzato sul fatto che, anche dopo tutti gli anni passati assieme, sua moglie non avrebbe scelto lui se avesse avuto la possibilità di votare per l'uomo più sexy del mondo.

"No, avrebbe votato per Keanu Reeves", ha dichiarato ironicamente l'attore. "Dai, è Keanu, a dire il vero anch'io avrei votato per lui". Rudd e Reeves, 57 anni, hanno precedentemente lavorato insieme al cortometraggio del 2016 Any Can Quantum: sebbene non siano apparsi insieme sullo schermo, Reeves ha narrato il progetto mentre Rudd ha affrontato Stephen Hawking in una partita a scacchi.

Sebbene Keanu Reeves non sia mai stato incoronato uomo più sexy del mondo, l'attore è stato nominato per il titolo nel 1994 da People Magazine assieme ad Hugh Grant e Jim Carrey. In uno speciale televisivo intitolato People's Sexiest Man Alive 2015: 30 Years of Sexy, l'ex editore della rivista, Jess Cagle, ha rivelato che Reeves avrebbe indubbiamente vinto quell'anno se la rivista fosse stata in grado di scegliere un vincitore.