Paul McCartney al lavoro sul musical de La vita è meravigliosa

Paul McCartney sta scrivendo il suo primo musical: si tratta dell'adattamento de La vita è meravigliosa, capolavoro del 1946 di Frank Capra, per cui l'ex Beatles sta componendo i brani musicali.

Dopo aver lasciato un segno indelebile nella musica, Paul McCartney passa, per la prima volta nella sua vita, al teatro. Il suo nome infatti, comparirà come autore di musica e testi dell'adattamento teatrale di un grande classico come La vita è meravigliosa. Accanto all'ex Beatles ci sarà Lee Hall, già sceneggiatore del musical Billy Elliot e del più recente Rocketman. A partecipare al progetto anche il produttore Bill Kenwright, che con Elton John aveva scritto il musical su Billy Elliot. "Scrivere un musical non è qualcosa che mi abbia mai attratto più di tanto. Ma Bill e io abbiamo avuto un incontro con Lee Hall in cui mi sono ritrovato a pensare che una cosa del genere sarebbe potuta essere interessante e divertente. La vita è meravigliosa è una storia universale a cui tutti siamo legati".

La pellicola di Frank Capra vede come protagonista il banchiere George Bailey, interpretato da James Stewart, che contempla l'idea di suicidio fino al giorno della vigilia di Natale, in cui riceve in regalo un angelo custode che gli fa cambiare idea. Già in passato, l'ex Beatles aveva dimostrato di apprezzare temi natalizi, avendo scritto nel 1979 Wonderful Christmastime, brano che raggiunse la sesta posizione nella classifica britannica.

Il nuovo musical, per cui Paul McCartney firmerà 10 brani, esordirà nei teatri britannici verso la fine del 2020, per poi sbarcare a Broadway, il vero banco di prova.