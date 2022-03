Paul Herman: l'attore de I Soprano e Quei bravi ragazzi morto a 76 anni

Paul Herman, noto per il ruolo del proprietario di club Peter "Beansie" Gaeta ne I Soprano e per la partecipazione alle pellicole Quei bravi ragazzi e The Irishman, è morto il 29 aprile 2022 all'età di 76 anni.

Una foto di Paul Herman

L'agenzia di Herman, The 5 Management, ha confermato la notizia. La causa del decesso non è stata rivelata.

"Siamo rattristati per la perdita del nostro amato Paul Herman. Un vero personaggio dentro e fuori dallo schermo", si legge nella dichiarazione. "Mancherà profondamente a tutti coloro che lo conoscevano e ricorderemo sempre il suono delle sue risate e del suo spirito audace. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento".

Nato a Brooklyn il 29 marzo 1946, Paul Herman inaugurò la sua carriera nel cinema nel 1982, quando apparve in Dear Mr. Wonderful a fianco di Joe Pesci. Seguirono piccolo ruoli in C'era una volta in America, L'ultima tentazione di Cristo, American Hustle, Pallottole su Broadway, Quei bravi ragazzi, Casino, The Irishman e Il lato positivo - Silver Linings Playbook.

Nel 2000, Herman comparve per la prima volta nella serie HBO I Soprano nel ruolo ricorrente di Peter "Beansie" Gaeta, ex spacciatore di droga che gestisce un nightclub, la sua performance venne molto apprezzata dai fan. Herman ha recitato anche nelle serie Miami Vice, The Equalizer e Entourage, in cui interpretava Marvin, contabile di Vince Chase (Adrian Grenier), dal 2004 al 2010.

Gli ex colleghi di Herman hanno reso omaggio al loro amico, con la sua co-star in I Soprano Michael Imperioli che ha scritto su Instagram: "Paulie era un ragazzo eccezionale. Un narratore di prima classe e un attore incredibile". Imperioli ha svelato che Herman viveva molto vicino a lui e che era felice di aver potuto trascorrere un po' di tempo insieme all'amico negli ultimi anni.

Anche la sua co-protagonista ne I Soprano, Lorraine Bracco, ha condiviso un tributo su Twitter, definendo Herman "l'unico e solo" e "un'anima amorevole con un grande senso dell'umorismo", mentre Tony Danza lo ha definito "uno dei più bravi ragazzi di tutti i tempi."

James Woods, che ha recitato con Herman in C'era una volta in America, ha pubblicato una foto dei due con la didascalia: "Questa è stata una serata fantastica con ragazzi fantastici non molto tempo fa. Abbiamo perso Paul Herman ieri. Era un vero rubacuori, perché non c'era uomo più dolce sulla terra. Nessuno era una "star" nel suo pantheon; tutti i suoi amici erano proprio questo. Ti sentivi sempre a casa in sua presenza".