Patrizio Rispo di Un posto al sole: "ho un cancro alla prostata"

Patrizio Rispo di Un posto al sole ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata. L'attore ha raccontato la sua lotta contro il tumore, iniziata nel 2015, nel corso di un'intervista al settimanale OK Salute e Benessere.

Patrizio Rispo oggi ha 65 anni, l'attore napoletano ha scoperto di avere un carcinoma alla prostata allo stadio iniziale grazie ad una campagna di prevenzione per i tumori che, nel 2015, ha coinvolto parte del cast di Un posto al sole. Si era a febbraio di quell'anno, come ricorda Rispo ad OK Salute e Benessere "Sono stato coinvolto, insieme ad altri quattro colleghi, ovvero Francesco Paolantoni, Rosaria De Cicco, Mimmo Esposito e Germano Bellavia".

Gli esami hanno mostrato un'alterazione del PSA: "Vista questa anomalia ho subito iniziato ad approfondire - ha continuato a raccontare l'attore - dopo numerosi altri accertamenti mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata in fase iniziale, localizzato nella zona apicale della ghiandola. C'era poco da fare, mi dissero i medici, il tumore andava operato".

Il primo tentativo di operarsi dell'attore ha subito uno strano rinvio, anzi due: "Non sono stato a pensarci troppo e nel giro di poco tempo, dopo ulteriori esami necessari all'operazione, sono stato ricoverato per l'intervento. Quel giorno, però, è accaduta una cosa curiosa, ero già sul lettino della sala operatoria quando è mancata la corrente elettrica e i medici sono stati costretti a posticipare l'intervento nel pomeriggio. Ho atteso paziente, ma anche al secondo tentativo, niente". A questo punto Patrizio Rispo ha preso una decisione diversa, chiedendosi se quei continui problemi di elettricità non fossero un segno del destino: "Così, dopo queste riflessioni, ho deciso di annullare l'intervento e di sottopormi a nuovi esami".

Dopo nuovi accertamenti e dopo essersi consultato con un nuovo urologo Patrizio Rispo ha rimandato l'operazione "Il mio tumore, in quel momento, aveva dimensioni molto ridotte - spiega l'attore - e un'aggressività minima. La scelta più opportuna, secondo lui, era quella di entrare in sorveglianza attiva, il che significava tenere sotto attenta osservazione il tumore anno dopo anno".

Cinque mesi fa l'urologo ha deciso di operare Patrizio Rispo con una tecnologia meno invasiva a ultrasuoni "che ha permesso di eliminare, in una sola seduta operatoria, i tessuti cancerosi, senza la necessità di ricorrere successivamente alla radioterapia".

Ovviamente, l'attore deve rimanere sotto il controllo medico, nei prossimi mesi Patrizio Rispo farà nuovi esami di routine per controllare che il tumore abbia definitivamente abbandonato il suo corpo.