Patrizia De Blanck è morta: il dolore della figlia Giada

Volto amatissimo del piccolo schermo, Patrizia De Blanck è morta a 84 anni. Dalla nobiltà romana al Grande Fratello VIP, la sua vita è stata un mix di eleganza, ironia e verità senza filtri.

L'Italia dice addio a un volto iconico della televisione: è morta la contessa Patrizia De Blanck, aveva 85 anni. A dare il triste annuncio è stata la figlia Giada, da sempre legatissima alla madre. Attraverso un toccante post su Instagram, Giada ha condiviso il suo immenso dolore, descrivendo la madre non solo come una figura di eleganza e autenticità, ma come il suo vero centro gravitazionale.

Il messaggio di Giada: "Vivrò per due"

Nel lungo e straziante addio social, Giada ha rivelato di aver assistito la madre nel silenzio e nella massima riservatezza durante una devastante malattia, affrontata con il coraggio di una guerriera fino all'ultimo istante. "Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n'è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci".

Chi era Patrizia De Blanck: dalla nobiltà al Grande Fratello

Patrizia De Blanck, nata a Roma il 9 novembre 1940, era figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria di Palazzo Ca' Dario, e dell'ambasciatore di Cuba S.E. Guillermo De Blanck y Menocal. Non solo nobile di schiatta, ma vera e propria protagonista della cultura pop italiana, ha attraversato decenni di televisione con una personalità vulcanica, diretta e senza filtri. Debuttò giovanissima nel 1958 a Il Musichiere, come valletta di Mario Riva, dando inizio a una carriera che l'ha resa una presenza amatissima nei salotti televisivi e nei reality show.

Patrizia e Giada De Blanck

I programmi che l'hanno resa indimenticabile

Grande Fratello VIP 5 : Partecipazione memorabile per la sua schiettezza e per i siparietti spesso esilaranti (e talvolta coloriti) con gli altri concorrenti.

L'Isola dei Famosi : Dove ha dimostrato uno spirito di adattamento e una tempra fuori dal comune.

Opinionista TV: Presenza fissa nei programmi di Piero Chiambretti e Barbara D'Urso, senza mai rinunciare a dire la sua, spesso in modo diretto e controcorrente. È stata anche ospite fissa di Domenica In condotta da Paolo Bonolis nel 2003.

La vita privata e gli amori

Patrizia De Blanck si è sposata due volte. Nel 1960 convolò a nozze con il baronetto Anthony Leigh Milne, ma il matrimonio durò solo pochi mesi: l'uomo fu colto in flagrante adulterio con il suo migliore amico, come la contessa raccontò nella sua autobiografia A letto con il diavolo. Nel 1971 sposò Giuseppe Drommi, console italiano di Panama e padre di Giada. Drommi è scomparso nel 1999.