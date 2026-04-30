Patrick Muldoon, svelata la causa di morte della star di Melrose Place

L'ex star di Starship Troopers e Days of Our Lives aveva 57 anni quando è stato trovato privo di sensi nella sua casa di Beverly Hills il 19 aprile scorso

È stata resa nota la causa ufficiale della morte di Patrick Muldoon, l'ex star di Days of Our Lives e Melrose Place scomparso il 19 aprile all'età di 57 anni.

Patrick Muldoon stroncato da una malattia ereditaria

L'attore, diventato famoso grazie ai ruoli in Saved by the Bell e Starship Troopers, è deceduto a causa di un infarto miocardico, più comunemente noto come attacco cardiaco, secondo quanto riportato dal certificato di morte, come riferito da Us Weekly.

Il certificato di morte di Muldoon, rilasciato dal Dipartimento della Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles, ha rivelato che tra le cause sottostanti figuravano una coagulopatia ereditaria, una condizione in cui la coagulazione del sangue non avviene normalmente, e un'embolia polmonare, in cui un coagulo blocca il flusso sanguigno verso un'arteria del polmone, secondo la Mayo Clinic. Muldoon è stato cremato martedì 28 aprile, come indicato nel suo certificato di morte.

Patrick Muldoon negli anni di Days of Our Lives

Le circostanze della morte dell'attore

La notizia della morte di Muldoon è stata diffusa lunedì 20 aprile. Secondo il manager dell'attore, è deceduto il 19 aprile. La sorella di Muldoon, Shana Muldoon-Zappa, ha successivamente confermato la notizia a TMZ, raccontando al sito che suo fratello era stato trovato privo di sensi nel bagno della sua casa di Beverly Hills, mentre faceva la doccia.

Muldoon-Zappa ha raccontato che suo fratello era andato a farsi una doccia poco dopo aver preso un caffè con la sua ragazza, la quale lo ha poi trovato sul pavimento del bagno quando è andata a vedere come stava.

La morte improvvisa di Muldoon è avvenuta appena due giorni dopo che aveva annunciato su Instagram che avrebbe recitato al fianco di Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz e Alec Baldwin nel film di prossima uscita Kockroach, in uscita nel 2027.