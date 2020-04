Pasqua 2020 su Nickelodeon e Super!, ecco la programmazione

È nell'uovo di Pasqua di NickJr, Nickelodeon e Super! che si trovano le sorprese più belle da vedere in TV, tutti insieme a casa. Ecco la programmazione speciale per queste festività!

Il canale per ragazzi Nickelodeon, Sky 605, propone dal 9 al 14 aprile alle 14:45, una programmazione incredibile con lo stunt intitolato Cambia famiglia. Se il detto dice "Pasqua con chi vuoi" Nickelodeon lo segue alla lettera e ti invita a passare la Pasqua con un'altra famiglia! Ai ragazzi la scelta. Infatti, le famiglie più famose di Nickelodeon saranno tutte mescolate: Henry Danger, SpongeBob SquarePants, I Thundermans, A Casa dei Loud e ci sarà anche la nuova famiglia de I Casagrande, spin-off di A Casa dei Loud. Sarà una Pasqua sicuramente piena di sorprese e famiglie mai viste!

Per i più piccoli, invece, c'è bisogno subito di movimento con lo stunt Correndo verso Pasqua con Blaze che sarà in onda su Nick Jr, Sky 603, dal 9 al 14 aprile alle 13:45. Le Mega Macchine sono pronte a partire! Queste vacanze saranno piene di avventure, bisogna accelerare per non perdere le sfide migliori! Il formidabile Pickle eseguirà trucchi di magia meravigliosi grazie alla parola magica "abraca-pickle". Dovrà ricorrere alla magia per risolvere tutti i guai provocati da Crusher... come finirà??

Locandina di Henry Danger

Su Super!, canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky, le sorprese iniziano con una programmazione dai super poteri. Dal 6 Aprile, da lunedì al giovedì alle 20:00, andranno in onda le nuove puntate della 5a stagione di Henry Danger dove si potrà leggere in sovraimpressione le risposte dei fan di Super! alla domanda: "Se potessi aver un superpotere come Capitan Man e Kid Danger, quale sceglieresti e perchè?". Alla casella email di Super! sono arrivati oltre 800 messaggi e il teletrasporto è il super potere più citato dai ragazzi. L'appuntamento con Kid Danger non è finito: ogni giorno intorno alle 13:40, andranno in onda i film con Jace Norman come protagonista. Ogni venerdì continuano le serate super con Let's movie, la programmazione che ogni venerdì propone un film cult da guardare in compagnia con tutta la famiglia, il 10 Aprile andrà in onda Madagascar 3.

Super! chiama a raccolta tutti i fan per creare l'abbraccio virtuale più grande d'Italia. In questa grande catena i ragazzi non saranno i soli protagonisti, a tendergli la mano ci saranno alcuni tra i loro cantanti e creatori più amati: Anastasio, Cecilia Cantarano, Luciano Spinelli, Ludovica Olgiati, Maddalena Sarti, Matteo Markus Bok, Nicolò Robbiano, Random, Rebecca Gradoni e Sespo. Per partecipare basta andare sul sito supertv.it e inviare una foto con le braccia aperte. Le foto più belle andranno a comporre un grande collage misto tra ragazzi, talent e influencer, perchè gli amici anche se sono #lontanimavicini si tengono sempre per mano. Fatti ispirare dal video. L'iniziativa BSuper! parte l'8 Aprile e terminerà il 10 Maggio.

Per gustarci una deliziosa Pasqua tutti a casa bisogna avere una bella scorta di cioccolato e il telecomando sintonizzato su NickJr, Sky 603, Nickelodeon, Sky 605 o Super!, canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky. #KIDSTOGETHER, e #LONTANIMAVICINI, è la declinazione di Nickelodeon della campagna globale #Alonetogether e #iorestoacasa, la campagna pro social promossa a livello globale da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands. L'iniziativa promuove messaggi positivi, legati al rispetto delle regole e al valore da dare al tempo trascorso in casa, come spazio per restare in contatto con le altre persone e per riscoprire il legame all'interno delle famiglie. Attraverso hashtag e iniziative differenziate per tipologia ed età di spettatori, la campagna social conferma - in Italia così come a livello globale - la vocazione di ViacomCBS all'intrattenimento di qualità, come veicolo di contenuti capaci di interpretare la realtà e di raccontarla alle persone, in uno spirito di servizio e di vicinanza.