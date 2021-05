La Partita del Cuore 2021 è un disastro anche negli ascolti, perde contro Il commissario Montalbano

La Partita del Cuore 2021, in onda ieri su Canale 5, si è rivelata un flop di ascolti, anche per via del caso Aurora Leone, ed è stata puntualmente battuta da Il commissario Montalbano in replica.

Niente da fare per la Partita del Cuore 2021, che continua a confermarsi un disastro negli ascolti nonostante il cambio di bandiera (quest'edizione è stata la prima sotto il segno di Mediaset).

Ieri sera su Canale 5 l'evento sportivo ha raccolto davanti alla TV 2.197.000 spettatori per un totale di 9.7 punti di share. In generale la Partita del Cuore 2021 è stata la peggiore di sempre dal punto di vista dello share, superata anche dall'edizione 2020, che aveva registrato 1.969.000 spettatori su Rai1 ma l'11,1% di share, beneficiando, a onor del vero, di una concorrenza debole da parte di Mediaset e delle altre reti.

Per martedì 25 maggio 2021, invece, il primo canale RAI ha deciso di scendere in campo con l'artiglieria pesante, affidando all'ennesima replica dell'evergreen Il Commissario Montalbano (La Luna di carta era l'episodio trasmesso in prima serata) il compito di demolire gli avversari. Così è stato: il commissario di Vigata ha raccolto davanti allo schermo 4.659.000 spettatori pari al 22.1%.

Certamente sul pessimo risultato della Partita del Cuore di quest'anno ha pesato come un macigno la polemica innescata da quanto accaduto ad Aurora Leone dei The Jackal, vittima di un atto sessista denunciato a poche ore dall'evento. Nonostante l'organizzazione abbia cercato di porre rimedio con le dimissioni del direttore generale della Nazionale Cantanti Gian Luca Pecchini, nonostante la discesa in campo, per i primi 15 minuti, delle Juventus Women, nonostante Mediaset ci abbia tenuto a prendere le distanze, a inizio diretta, da ogni forma di discriminazione e intolleranza (come si può sentire dalle parole di Pierluigi Pardo al minuto 5:14), l'evento televisivo non ha ottenuto i risultati sperati.