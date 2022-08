Parasyte: The Grey, Yeon Sang-ho dirigerà la serie horror per Netflix

Il regista di Train to Busan, Yeon Sang-ho, dirigerà l'adattamento seriale del manga horror Parasyte: The Grey per Netflix.

Il regista di Train to Busan Yeon Sang-ho dirigerà la serie live-action coreana Parasyte: The Grey, adattamento dell'omonimo popolare popolare manga horror giapponese. la serie approderà prossimamente su Netflix.

Come anticipa Variety, la storia parla di forme di vita parassite non identificate che vivono di ospiti umani e si sforzano di accrescere il loro potere. Mentre iniziano a sconvolgere la società, un gruppo di umani dichiara guerra al male crescente.

Le star coreane Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan e Lee Jung-hyun sono state confermate alla guida del cast. La serie è prodotta per conto di Netflix da Climax Studio e Wow Point.

Fonte di ispirazione è il manga di Iwaaki Hitoshi Parasyte: The Grey, che racconta di forme di vita invasive che catturano e controllano i corpi umani. Pubblicato dalla Kodansha company in Morning Open Zkan e nel magazine Monthly Afternoon dal 1988 al 1995, il manga ha venduto 25 milioni di copie in oltre 20 paesi del mondo.

Train to Busan: in corsa con gli zombie

La storia, che mescola temi fantasy e filosofici, ha generato una serie animata e due film d'azione live-action. Toho ha distribuito i due film nel 2014 e nel 2015, incassando rispettivamente 9,6 milioni e 12,8 milioni di dollari.

L'adattamento Netflix sarà co-sceneggiato da Yeon e Ryu Yong-jae, lo sceneggiatore di Money Heist: Korea - Joint Economic Area di Netflix. I crediti di Yeon includono il successo dello zombie movie Train to Busan, il suo sequel Peninsula e la serie Netflix di successo Hellbound.

Jeon So-nee interpreterà una donna che cade vittima di un parassita. E quando non riesce a prendere il controllo del suo cervello, entra in una bizzarra convivenza con esso. Koo Kyo-hwan sarà Seol Kang-woo, che rintraccia i parassiti per trovare la sorella scomparsa. Lee Jung-hyun interpreterà il leader del Team Grey, una task force che combatte i parassiti. Avendo perso suo marito a causa di queste forme di vita invasive, ha votato la sua esistenza alla loro scomparsa.