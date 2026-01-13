Paramount porta Warner Bros. Discovery in tribunale: al centro della contesa l’accordo con Netflix

Paramount Skydance ha intentato una causa nei confronti di Warner Bros. Discovery con l'obiettivo di costringere la società a divulgare la valutazione di Discovery Global nel contesto del valore complessivo della transazione con Netflix, inclusa la quantità di debito che verrà trasferita a Discovery Global.

Secondo Paramount, si tratta di dettagli essenziali per valutare il valore complessivo per gli azionisti dell'accordo con Netflix rispetto all'offerta di Paramount. In base all'analisi di Paramount, il valore della transazione è pari a 27,42 dollari per azione e secondo questa ricerca, le azioni di Discovery Global non hanno alcun valore nell'accordo con Netflix.

La dura risposta di Warner Bros. Discovery a Paramount

In seguito alla denuncia di Paramount, Warner Bros. Discovery ha rilasciato un duro comunicato: "Nonostante sei settimane e altrettanti comunicati stampa da parte di Paramount Skydance, non ha ancora aumentato il prezzo né affrontato le numerose ed evidenti carenze della sua offerta" ha dichiarato WBD in una nota.

"Al contrario, Paramount Skydance cerca di distrarre con una causa priva di fondamento e con attacchi a un consiglio di amministrazione che ha generato un valore per gli azionisti senza precedenti" prosegue il comunicato "Nonostante le molteplici opportunità, Paramount Skydance continua a proporre una transazione che il nostro consiglio ha unanimemente concluso non essere superiore all'accordo di fusione con Netflix".

La guerra per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery

Poche settimane dopo l'acquisizione di Paramount Global da parte di Skydance Media nell'agosto 2025, David Ellison ha dato il via a quella che è diventata una guerra di offerte per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery.

Il consiglio di amministrazione di WBD ha respinto otto offerte di Paramount e dopo aver valutato le offerte di Comcast, Paramount e Netflix, il consiglio ha deciso di accettare l'offerta del colosso dello streaming. In base all'accordo, Netflix pagherà 27,75 dollari ad azione in contanti e azioni per le attività cinematografiche e televisive di Warner Bros., HBO e HBO Max e il settore videogiochi. La vendita a Netflix sarà completata dopo lo spin-off di Discovery Global nel terzo trimestre del 2026. Nel pacchetto sono compresi asset come CNN, TBS, HGTV, Food Network e Discovery+.