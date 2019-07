Paramount Network e lo sbarco sulla Luna: la programmazione speciale

Paramount Network, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat sabato 20 luglio celebra il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna con una programmazione speciale.

Per ricordare questo importante anniversario - ne abbiamo parlato anche nel nostro articolo sui migliori film sull'allunaggio - - Paramount Network parte alle 18.40 con un mini-stunt sull'allunaggio con Stregata dalla luna, film diretto da Norman Jewison, con Danny Aiello, Nicolas Cage, Olympia Dukakis, Cher. Commedia di amori ed errori che ruota intorno a una famiglia italoamericana: Loretta Castorini, una bella e superstiziosa vedova italoamericana di New York, accetta la proposta di matrimonio del suo fidanzato, Johnny Cammareri; ma all'indomani dell'annuncio delle nozze, a causa dell'influenza della luna piena, Loretta si innamora del futuro cognato, il burbero panettiere Ronny, coinvolgendo nelle proprie disavventure sentimentali anche la sua bizzarra famiglia.

La serata prosegue poi, con l'episodio "Samantha e la luna" di Vita da strega che ci riporterà nelle atmosfere tipiche dell'America degli anni '60, in un mondo magico fatto di streghe, incantesimi, scope volanti e tanti misteri, per riscoprire una delle serie simbolo della serialità americana. In questo episodio, in particolare, ritroveremo Darrin davanti alla tv intento a seguire un tentativo di allunaggio mentre Samantha si dimostrerà poco interessata perché afferma di essere già stata sulla luna.