Paramount anticipa l'uscita di The Running Man con Glen Powell

La Paramount ha fissato una nuova data di uscita per il remake di The Running Man con Glen Powell, previsto per novembre 2025.

La Paramount ha deciso di anticipare la data di uscita del tanto atteso remake di The Running Man, con protagonista Glen Powell. Il film, diretto da Edgar Wright, non uscirà più il 21 novembre 2025, ma arriverà nelle sale già il 7 novembre, con un lieve anticipo di pochi giorni. Inoltre, la pellicola sarà distribuita anche in formato IMAX, un vantaggio importante per la visibilità del film.

Sempre la Paramount ha fissato la data di uscita per il nuovo adattamento del romanzo di Colleen Hoover, Regretting You, che vedrà protagonisti Dave Franco e McKenna Grace: il film debutterà il 24 ottobre 2025.

Lo studio ha però rimosso dal proprio calendario Vicious, il film horror scritto e diretto da Bryan Bertino e interpretato da Dakota Fanning, precedentemente programmato per il 28 febbraio 2025. Attualmente, Paramount sta cercando una nuova finestra di lancio per la pellicola.

Nel frattempo, la Paramount sta vivendo un ottimo momento al botteghino, con Sonic 3 che si appresta a diventare il miglior incasso nazionale del franchise, superando i 72 milioni di dollari. Con questa, sono cinque le aperture al primo posto per lo studio nel corso dell'anno.

La trama e il cast di The Running Man

Le riprese del remake di The Running Man sono attualmente in corso in Inghilterra. Si tratta di un nuovo adattamento del celebre romanzo di Stephen King, L'uomo in fuga, che nel 1987 fu portato al cinema da Paul Michael Glaser con Arnold Schwarzenegger nel ruolo di protagonista.

Il sorriso di Glen Powell

Il regista Edgar Wright dirige questa nuova versione del film, che promette un approccio più moderno alla storia, mantenendo intatto il suo spirito parossistico e critico. Il cast include nomi di grande calibro, come Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Emilia Jones e Michael Cera.

La sinossi del film recita: "Siamo nel 2025, e i reality show hanno preso piede al punto che le persone sono disposte a scommettere la propria vita in cambio della possibilità di ottenere una ricchezza enorme. Ben Richards è un uomo disperato, che ha bisogno di soldi per curare la figlia malata. La sua ultima possibilità è partecipare a un game show chiamato The Running Man".