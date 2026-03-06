Paralimpiadi Invernali 2026: scaletta della cerimonia d’apertura, orario e dove vederla

La scaletta della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: programma, artisti, orari e diretta streaming.

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono ufficialmente oggi con la cerimonia d'apertura dall'Arena di Verona, dove si erano chiuse le Olimpiadi invernali.

Un grande evento televisivo che unisce sport, musica e arte contemporanea per celebrare i valori del movimento paralimpico promossi dall'International Paralympic Committee. Lo spettacolo inaugura i Giochi con un racconto dedicato ad accessibilità, diversità e partecipazione globale.

Una scaletta che prevede performance artistiche, musica dal vivo e momenti istituzionali, e che culminerà nell'accensione della fiamma paralimpica.

Scaletta della cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026

Quando inizia la cerimonia

Ore 20.00 : inizio della cerimonia all'Arena di Verona in diretta su Rai 1

Annunciata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons

L'apertura dello spettacolo: musica e performance

Atto inaugurale "Vibes: Shape Your Life" con video sugli atleti paralimpici

Performance con Stewart Copeland e Cornel Hrisca-Munn

Coreografia con performer con e senza disabilità

L'ingresso della bandiera italiana e l'inno

Carlotta Bertotti entra nell'Arena con il tricolore

Consegna della bandiera all'atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani

Inno di Mameli eseguito da Mimì Caruso, Ginevra Nervi e il Gruppo Vocale Novecento

La parata degli atleti

Ingresso delle delegazioni nazionali nell'Arena

Accompagnamento musicale del trio Meduza

Le performance artistiche della cerimonia

Esibizione del DJ Miky Bionic

Atto "Spaces: Transform the World" con performance musicale di Dardust

Coreografie dedicate al tema dell'accessibilità

I discorsi ufficiali e l'apertura dei Giochi

Interventi del presidente del CONI Giovanni Malagò e di Andrew Parsons

Sergio Mattarella dichiara ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici

Quando viene accesa la fiamma paralimpica

Video sul viaggio finale della torcia tra Milano, Cortina e Verona

Bebe Vio entra nell'Arena e accende simbolicamente la fiamma paralimpica

Il gran finale della cerimonia

Performance collettiva con "Volare (Nel blu dipinto di blu)" di Domenico Modugno

Arrangiamento musicale di Vittorio Cosma con artisti e musicisti da tutto il mondo

In quest'ultima fase della cerimonia tra coloro che si esibiranno ci saranno anche Annalisa Minetti, Il Tre, John De Leo, i Neri Per Caso, Stefano Di Battista, Stewart Copeland, Ginevra Nervi, Cornel Hrisca-Munn.

A che ora e dove vedere la cerimonia

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 comincerà alle ore 20:00 di oggi, venerdì 6 marzo, e sarà visibile in diretta tv in Italia su Rai 1. L'evento sarà visibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay, in diretta oppure on demand.

La prima puntata di The Voice Generations, condotta da Antonella Clerici insieme ai 4 giudici vip, sarà trasmessa al termine della cerimonia, intorno alle 22:00.