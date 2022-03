Paradise – La finestra sullo Showbiz, orario e ospiti della prima puntata del nuovo late night show di Rai 2

Paradise - La finestra sullo Showbiz inizia stasera alle 23.10 su Rai2: il nuovo late show è condotto da Pascal Vicedomini. Nella prima serata, accanto al cast fisso, ci saranno numerosi ospiti, tra cui: Carlo Verdone, il premio oscar Francesca Lo Schiavo e un contributo speciale di Sting a favore della Pace in Ucraina.

Un nuovo 'late night show' dedicato a cinema, musica, costume, arte e spettacolo andrà in onda stasera, 9 marzo, alle 23.10 su Rai2, per otto settimane: "Paradise", ideato e condotto da Pascal Vicedomini. Un varietà che vuole esaltare il talento e i traguardi degli artisti italiani ma che darà spazio anche alle principali notizie dello show business internazionale.

Dal Teatro Sistina di Roma, tra un racconto e una esibizione live dell'orchestra Paradise guidata del maestro Marcello Cirillo, e degli ospiti musicali, Pascal Vicedomini aprirà tante "finestre" sui principali eventi di spettacolo e costume, attraverso interviste ai protagonisti e servizi esclusivi. Faranno parte del cast fisso: gli attori Francesca Tizzano e Aurelio Trombetta e i ballerini Lucrezia Lando e Andrea Evangelista.

Un magazine tv ricco di testimonianze e contributi dei grandi protagonisti di ogni genere di intrattenimento, con approfondimenti, incursioni dietro le quinte, le anteprime dai set cinematografici, le novità in arrivo nei vari settori dell'intrattenimento.

Obiettivo del programma: contribuire alla "ricostruzione" del sentimento positivo e della "gioia di vivere" degli spettatori. Un'occasione per rilanciare in maniera irrituale tutto ciò che fa show-business per favorire l'effettiva ripresa e lo sviluppo dell'industria dell'entertainment, e invogliare il pubblico a tornare a frequentare i luoghi di spettacolo.

Ospiti della prima puntata: Carlo Verdone, Clementino, Serena Autieri e Massimo Piparo, il premio Oscar Francesca Lo Schiavo, il candidato all'Oscar Massimo Cantini Parrini, James Senese, le infermiere volontarie della Croce Rossa con l'ispettrice nazionale Sorella Bruna Emilia Scarcella e la giornalista Marzia Roncacci del Tg2. Inoltre è previsto un contributo speciale di Sting a favore della Pace in Ucraina.

Pascal Vicedomini, a proposito della sua nuova avventura, ha detto: "Eduardo De Filippo diceva che 'gli esami non finiscono mai' ed io con 'Paradise' mi trovo di fronte alle più entusiasmante e completa esperienza della mia vita. Un'avventura che voglio dedicare a due donne che malgrado non ci siano più sono sempre al mio fianco avendomi sempre trasmesso grande fiducia: mia mamma, che mi portava da bambino a vedere i musical di Garinei e Giovannini. E Raffaella Carrà che nei momenti piu' complicati della mia professione mi ha sempre detto: 'Vai avanti Pascal. Tu sei forte come me e Fabio' (alludeva al suo amico Fazio). Grazie mamma, grazie Raffaella".

Il programma è prodotto con il contributo di Rolling Stone Italia, Stardust House, Miamo Skincare e Givova.