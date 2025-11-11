Papa Leone XIV svela i suoi 4 film preferiti prima di incontrare le star del cinema in Vaticano

Nella giornata di sabato il Pontefice, che ha inserito La vita è bella tra i film che ama di più, incontrerà artisti come Spike Lee e Cate Blanchett.

Papa Leone XIV ha svelato i suoi 4 film preferiti in occasione dell'annuncio che nella giornata di sabato incontrerà alcune star di Hollywood.

Tra i nomi in arrivo in Vaticano ci sono gli italiani Marco Bellocchio e Monica Bellucci, il regista Spike Lee e l'attrice Cate Blanchett.

I film preferiti del Papa

In un video condiviso online, il pontefice ha dichiarato che ama in particolare i film La vita è meravigliosa diretto da Frank Capra, Tutti insieme appassionatamente di Robert Wise, Gente comune realizzato da Robert Redford, e La vita è bella diretto e interpretato da Roberto Benigni nel 1997.

Ecco il filmato:

L'incontro con le star del cinema

Il comunicato ufficiale rilasciato dalla Città del Vaticano ha spiegato che l'incontro con gli artisti è stato ideato per "approfondire il dialogo con il Mondo del Cinema e, in particolare, con gli attori e i registi per esplorare le possibilità che la creatività artistica offre alla missione della Chiesa e alla promozione dei valori umani".

Papa Leone, nella giornata di sabato, incontrerà quindi Spike Lee, Cate Blanchett, Judd Apatow, Marco Bellocchio, Monica Bellucci, Wang Bing, Gus Van Sant, e Abel Ferrara.

Il pontefice, in precedenza, aveva già incontrato l'attore Al Pacino e il produttore Andrea Iervolino, recentemente nel team che ha portato nelle sale il film biografico Maserati: The Brothers, nel cui cast ci sono anche Anthony Hopkins e Andy Garcia.

A settembre, invece, era stata Zoe Saldana ad avere l'occasione di incontrare il Papa. La star, dopo l'incontro avvenuto in Vaticano, aveva espresso la sua gratitudine, e quella dei membri della sua famiglia che erano con lei, dichiarando: "È stato un onore aver incontrato Papa Leone XIV. Le sue parole oggi hanno risuonato di verità nei nostri cuori. Saremo per sempre grati per l'invito".