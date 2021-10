Papa Francesco, il suo libro diventa una serie tv per Netflix: le prime foto e la data di uscita

Papa Francesco ha ispirato una nuova serie tv per Netflix, che ha già svelato la data di uscita - il 25 dicembre 2021 - del primo episodio e le prime foto.

Si chiama Stories of a Generation con Papa Francesco ed è la docu-serie che in 4 episodi racconterà, in parte, il contenuto de "La Saggezza del tempo", il pluripremiato libro scritto da Papa Francesco a cura di Antonio Spadaro, edito in Italia da Marsilio). La docu-serie verrà presentata alla Festa del Cinema di Roma con la proiezione in anteprima mondiale del primo episodio, "Love", che sarà poi disponibile su Netflix a partire dal giorno di Natale in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Ideata da Simona Ercolani, con la consulenza editoriale di Antonio Spadaro e prodotta da Stand By Me, partner di Asacha Media Group, Stories of a Generation con Papa Francesco rappresenta un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di vista inedito ed originale: gli occhi delle giovani generazioni. Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si raccontano davanti all'obiettivo di talentuosi giovani filmmaker under 30, per un totale di un anno di riprese e 18 storie provenienti dai 5 continenti.

Ciascuno dei quattro episodi della docu-serie tocca uno dei grandi temi che accomunano l'essere umano - l'amore, i sogni, la lotta, il lavoro - attraverso le vicende e le esperienze di donne e uomini che rappresentano etnie, status sociali e religioni di tutto il pianeta e che nel loro insieme raccontano l'umanità nei suoi valori universali. A unirsi alla collezione di voci diverse e rendere questo incontro tra generazioni unico, la straordinaria conversazione tra Antonio Spadaro e Papa Francesco che, con la sua testimonianza esclusiva, è il fil rouge dei quattro episodi della serie. Il Santo Padre si mostra non solo nella veste di guida spirituale che tutti conoscono, ma anche in quella di Jorge Mario Bergoglio, un uomo tra gli uomini, che condivide la sua esperienza di vita con aneddoti, racconti, ricordi personali, inediti e originali.

Il primo episodio di Stories of a Generation con Papa Francesco, dal titolo "Love", affronta il grande e universale tema dell'amore grazie a testimonianze di volti famosi e protagonisti meno noti ma con storie di vita altrettanto straordinarie. Nell'episodio, Papa Francesco viene interrogato sul significato dell'amore e parla del rapporto con sua nonna Rosa e della passione per il tango.

Per la prima volta, il regista premio Oscar Martin Scorsese svela aspetti della sua vita attraverso un'intervista intima, girata da sua figlia, la regista ed attrice Francesca Scorsese, e accompagnata da video di famiglia assolutamente inediti.

Dopo aver perso la figlia durante la dittatura dei generali in Argentina e smarrito le tracce di suo nipote - sottratto alla madre in carcere - Estela Barnes de Carlotto dà vita al movimento delle Abuelas de Plaza de Mayo, un gruppo di anziane indomite che si mettono alla ricerca di tutti i bambini desaparecidos. La celebre etologa inglese Jane Goodall ripercorre gli studi che hanno rivoluzionato il modo in cui gli esseri umani si relazionano agli animali, svelando il segreto dietro il suo lavoro: l'amore.

La vita di Vito Fiorino, un gelataio di Lampedusa, cambia per sempre il 3 ottobre del 2013, quando mette in salvo sulla sua piccola barca 47 naufraghi che stavano affogando. Quella a cui partecipa, suo malgrado, è una delle più spaventose tragedie di migranti nel Mar Mediterraneo, che ha causato la morte di 368 persone. Carlos e Cristina Solis sono sposati da più di 50 anni, vivono a Montevideo (Uruguay) e hanno tenuto vivo il loro amore al ritmo del tango, una passione che condividono con Papa Francesco.