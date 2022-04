Papa Francesco: il lungo silenzio durante l'intervista di Lorena Bianchetti è virale (VIDEO)

Papa Francesco, ieri, Venerdì Santo, su Rai 1, è stato intervistato da Lorena Bianchetti. Nel finale, la conduttrice ha posto una domanda a Sua Santità che ha risposto con un lungo silenzio, diventato virale sui social. Molti, soprattutto su Twitter, hanno, erroneamente, pensato che il Papa non avesse gradito la domanda. Il silenzio di Francesco è strettamente legato alla liturgia del Venerdì Santo, vediamo il perché.

La programmazione televisiva in questa settimana è incentrata sulla festività pasquale che, in questi giorni di guerra, assume un significato ancora più importante. Ieri, ad esempio, durante la Via Crucis, per una Stazione, la 13esima, la croce è stata portata da una ucraina ed una sua amica russa, segno simbolico di riconciliazione tra i due popoli in guerra.

Nel pomeriggio, Lorena Bianchetti ha intervistato Papa Francesco durante la puntata speciale di 'A sua immagine'. La conduttrice, alla fine della chiacchierata, al chiesto al suo interlocutore "Santità, sono quasi le tre, come dobbiamo vivere questo orario oggi?". Papa Bergoglio ha risposto con un silenzio lungo quasi un minuto e su Twitter molti hanno equivocato, pensando che Sua Santità non avesse gradito la domanda, che, invece, era quanto mai pertinente.

Secondo la tradizione cattolica, l'agonia di Cristo sulla Croce termina proprio alle 15:00, identificato, quindi, come l'orario della morte di Gesù. In Chiesa, alla fine della lettura del passo del Vangelo che racconta questi momenti, il Prete, e tutti i credenti, si raccolgono in un silenzio commemorativo, ricco di commozione. L'Apostolo Matteo, nel suo Vangelo, scrive: "Venuta l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò a gran voce: 'Eloì, Eloì, lamà sabachtàni?' - che tradotto significa: Dio, mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? - "Gesù, emettendo una gran voce, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso".

L'ora sesta corrisponde alle 12:00, l'ora nona alle 15:00, da qui la domanda di Lorena Bianchetti ed il silenzio del Papa.