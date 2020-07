Paolo Sorrentino: Diego Armando Maradona si oppone al suo film Netflix

Paolo Sorrentino dovrà superare un forte ostacolo per il suo nuovo film: Diego Armando Maradona non autorizzerà l'uso del suo nome per il film originale Netflix annunciato qualche giorno fa.

Diego Armando Maradona ha detto che non autorizzerà Paolo Sorrentino ad usare il suo nome per il film originale Netflix. Il regista napoletano e la piattaforma streaming avevano annunciato nei giorni scorsi la produzione di un film ambientato a Napoli ai tempi del campione argentino.

Diego Maradona no autorizo el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada. https://t.co/dKXi5H2g0O — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) July 11, 2020

Ieri dall'avvocato di Diego Armando Maradona è arrivata una vera doccia fredda per Paolo Sorrentino, Matias Morla ha scritto su Twitter "Diego Maradona non ha autorizzato l'utilizzo della sua immagine per questo film. Con i nostri colleghi italiani stiamo già studiando la strategia legale per una protesta formale di fronte alla Giustizia per l'uso indebito di un marchio registrato". Il film si preannuncia come un'autobiografia di Sorrentino ma il riferimento al Pibe de Oro ha fatto scattare l'avvertimento del legale.

Il film di Paolo Sorrentino si chiamerà È stata la mano di Dio, chiaro riferimento alla rete segnata di mano (quindi irregolarmente) da Diego Armando Maradona nei quarti di finale del Mondiale 1986. Il regista de La grande bellezza è un grande tifoso del Napoli e certo non si aspettava questa presa di posizione del suo idolo calcistico. Nel massaggio dell'avvocato si parla di marchi registrati, non sappiamo se si riferisce al nome del calciatore o se a suo tempo sia stata registrato come marchio 'la mano di dio', aspettiamo che gli avvocati si parlino e magari trovino un accordo, anche economico, per permettere la realizzazione di questo film che si annuncia come un evento.

Diego Armando Maradona dovrebbe ricordare l'affetto che Paolo Sorrentino nutre per lui, visto che il regista gli dedicò l'Oscar vinto per La Grande bellezza. Un gesto simile merita di essere ricambiato con il nulla osta per il film.